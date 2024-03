Pablo Moyano consideró que el dato de la inflación «es un dibujo que hizo el señor Lavagna»

Pablo Moyano, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT), se mostró escéptico al dato de inflación revelado por el Indec y acusó a su titular, Marco Lavagna, de «dibujar los números».

«Vemos como el Presidente (Javier Milei) se ha radicalizado con el hombre del trabajo. Ayer festejando un dibujo que hizo el señor (Marcos) Lavagna a través del Indec. Nada cree en ese 13,3%», planteó Moyano.

El sindicalista agregó además que los funcionarios de la administración libertaria «viven otra realidad, viven encerrados en su mundo y no ven el daño que están provocando con los aumentos en alimentos, medicamentos, tarifas, transporte».

«No es el ataque hacia los gremios, sino hacia los trabajadores. Todas estas medidas en estos casi tres meses fueron contra los trabajadores, los jubilados y los que menos tienen», completó en declaraciones radiales el secretario adjunto de Camioneros.

.Moyano anticipó que «la conflictividad va a ir creciendo», por lo que la central obrera apoyará el paro que convocarán docentes universitarios y rectores por los recortes presupuestaros. Asimismo, reveló que el gremio que conduce se debate si llevar adelante un paro general o impulsar una gran marcha federal. «La lucha contra este modelo económico va a continuar», aseveró.

«Tenemos la gran movilización del 24 de marzo de la que vamos a participar. Va a ser otra jornada de lucha contra este modelo económico. Creo que se tiene que anunciar una jornada de lucha. El Gobierno ha tomado como enemigo a las organizaciones gremiales. A la CGT no la va a apretar. Ni este, ni Macri ni ningún Gobierno de derecha», amplió.

Por otra parte, Moyano habló sobre el aumento de sueldo de funcionarios del Poder Ejecutivo y el despido del ex secretario de Trabajo Omar Yasín. «Terminan culpando a un pobre infeliz que no tenía nada que ver. Con oda la protección mediática lo hicieron pasar como un simple error. Son unos caraduras», manifestó.

«Te hablan de la casta, de los ajustes que paga la política. Es una provocación más. Creo que se han dado cuenta del ‘error’ que cometieron.