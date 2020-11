Pampita sorprendió al contar que un accidente automovilístico le dejó una importante secuela física

Compartir

Quizás durante un tiempo las miradas -cargadas de un morbo tan odioso como casi inevitable- busquen recorrer la fisonomía de Carolina Ardohain como lo hicieron infinidad de veces pero ahora para comprobar lo que nunca habían percibido: las secuelas físicas de un accidente.

Modelo de profesión, Pampita ha realizado incontables producciones fotográficas, tanto publicitarias como periodísticas. También actriz, participó de ficciones televisivas y hasta películas. Aficionada a la danza, se lució en el Bailando. Conductora, suma horas y más horas de aire. Figura pública, es blanco de los paparazzi. Y sin embargo, nunca nadie las notó. Siempre estuvieron allí, a la vista. Y pasaron inadvertidas.

Hizo falta que Pampita lo revelara en una entretenida nota que Guillermo el Pelado López le realizó para su ciclo Santo Sábado, por América. Allí, luego de contar diferentes intimidades (“Me da un poquito de miedo… pero me entrego”, avisó al comenzar), como que nunca revoleó un cenicero a lo Susana Giménez pero sí “otras cosas”, que ordena la ropa de color y que tiene la costumbre de hacer la cama “muy tirante”, recibió una invitación del López. “Jamás conté de mí…”, le propuso, llamando a la confidencia.

“Jamás conté que… -aceptó el desafío Carolina- tengo un brazo más corto que el otro. Mucho más corto que el otro”. Guillermo no pudo esconder su cara de sorpresa: “¿Pero mucho más corto…?”, dijo, no dando crédito a lo que oía. “Mucho. Mirá”, respondió la modelo arremangándose, estirando los brazos y colocándolos uno al lado del otro. “¿Cuántos centímetros?”, quiso saber el periodista. “Y… no sé. Bastantes”.

“Tuve que hacer mucha recuperación -explicó-. Tuve un accidente de auto, y como no moví un lado del cuerpo mucho tiempo, me quedaron más atrofiados algunos músculos”. “Ni se nota, te digo”, le aclaró López. “¡Gracias! -exclamó aliviada Pampita-. Pero nadie lo sabe”.

Pese a la confesión, la ex jurado del Bailando no dio mayores detalles sobre el siniestro. Pero el 12 de mayo de 2001, cuando tenía 22 años, fue protagonista involuntaria de un considerable accidente ocurrido en la ruta 205, a la altura de la localidad bonaerense de Saladillo. Ardohain regresaba a Buenos Aires en el asiento trasero de un Ford K junto a productores del programa El Rayo – conducido por María Vázquez en la pantalla de América, por entonces se desempeñaba como notera-, luego de cubrir la maratón de Marcelo Tinelli en Bolívar.

Ya era de noche cuando en el kilómetro 206 de la ruta el coche mordió la banquina para dar siete tumbos y terminar su imprevisto trayecto sobre un campo. Pampita -padeciendo diversos traumatismos- y un productor debieron ser internados de urgencia, mientras los otros dos ocupantes resultaron ilesos. Durante un par de meses no pudo trabajar; y temió no hacerlo nunca más. “Me bañaban, me daban de comer en la boca, me cepillaban los dientes…”, relataría más tarde en una entrevista sobre aquellos días posteriores al choque.

