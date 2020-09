Para Ramírez es “inhumano” que personas con algún familiar enfermo no puedan brindar acompañamiento

Compartir

En comunicación con Exprés en Radio, el diputado provincial del PRO, Enrique Ramírez habló del proyecto que presentó la semana pasada para que familiares de personas que se encuentran en grave estado de salud puedan asistirlos y acompañar; indicó que se trata de algo “fundamental” y que “es inhumano dejar sin reglamentar esta situación”.

“Toda esta anormalidad que estamos viviendo por la pandemia nos va a dejar muchos recuerdos, la mayoría malos; nosotros como legisladores no podemos mirar para otro lado, y creo que irracional no realizar un protocolo para que las personas puedan estar cerca de sus enfermos”, comenzó diciendo y agregó que “sin importar la enfermedad que tenga, esa persona necesita la contención familiar y amorosa de sus más allegados”.

“Nosotros debemos legislar en cuanto a este tema, tenemos la obligación de dar certezas a quienes tienen algún familiar con alguna dolencia o en un estado de salud muy grave; me parece que es el momento oportuno para ello”, dijo.

Resaltó el legislador que “me parece oportuno darle certeza a la gente que tenga un familiar enfermo para que sepa cuáles son los recaudos que tiene que tomar para no contagiar, no podemos dejar de observar esto porque es algo que sucede y va a seguir sucediendo porque la pandemia no se va a terminar mañana”.

“Más allá de los muertos, de la situación en general, van a quedar rasgos en el alma de todas las personas que no pudieron ir a darle el ultimo adiós a un familiar, el último beso a un padre o acompañar a su hijo; no podemos dejar vacío ese espacio y tenemos que legislar”, asintió.

Seguidamente, Ramírez fue consultado por si es que cree que esto “deshumaniza” a la política. “Creo que sí, es claro que desnuda una cara fea, es inhumano, es contranatura. Nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, queremos acompañar a nuestros enfermos hasta el último momento, dándole fuerzas para que traten de recuperarse y probado está en la medicina que quienes tienen un acompañamiento afectivo son más proclives a curarse o estar mejor”, respondió.

De la misma forma, resaltó que esta situación no se da solo en nuestra provincia sino en todo el país y dejó en claro que “esto va a seguir sucediendo, nos va a seguir pasando porque esta normalidad que estamos viviendo tiende a ello. La muerte sucede, es una parte natural de la vida, y sucede no solo por Covid, sino por un montón de otras causas, y el no tener la certeza de estar en ese momento con la persona genera mucha angustia”.

Indicó además que piensa que nadie puede escapar del conocimiento de que está sucediendo. “Esto está ocurriendo ahora y continuará, por eso me parece importante que la mesas del Covid sea quien nos convoque, nosotros podemos ayudar en un montón de cosas y generar un protocolo; inclusive hemos propuesto que el mismo sea igual que tienen los médicos para tratar a los pacientes con coronavirus. Si entendemos que dichos profesionales toman absolutamente todos los recaudos para no contagiarse, se supone que el paciente no va a contagiarse con otras personas que tomen los mismos recaudos”.

Por último, el diputado se mostró confiado que pronto tendrá respuestas en relación a su propuesta. “No tengo dudas de que pronto vamos a tratar este tema, porque es algo que va a seguir sucediendo hasta que exista una vacuna contra el coronavirus y salgamos de la pandemia”, aseveró.

“Es inhumano dejar sin reglamentar esta situación, ojalá que pronto se les dé certeza a los familiares de personas enfermas”, cerró diciendo.