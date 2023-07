«JxC va a aceptar los resultados de las PASO; no está en juego la unidad»

Este fin de semana visitó el piso de Expres en Radio, el precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal quien además de hablar de la interna que se dirime en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias -PASO-, dejó en claro que después del 13 de agosto JxC aceptará los resultados con el objetivo de trabajar todos juntos para gobernar porque “acá no está en juego la unidad del espacio”.

Al comenzar la entrevista, Carbajal se mostró de acuerdo con las PASO porque allí se discute el tipo de “modelo” de un determinado partido político y refutó los dichos del precandidato a parlamentario del MERCOSUR por el oficialismo, Ricardo Branda quien aseguró que “las PASO matan los partidos políticos”. “Yo tengo conducta partidaria, creo que los partidos son como dice nuestra Constitución Nacional: instituciones fundamentales de la democracia, pero esto no quiere decir que debe ser a través de los mecanismos de obediencia ciega o de concentración de poder; para ser tales y cumplir ese rol tienen que dar ejemplo de calidad democrática e institucional. En el radicalismo tenemos nuestros organismos que funcionan, hay espacios de discusión, pero siempre hay alguno que no quiere dar testimonio del cumplimiento de los principios esenciales de la democracia y la república”, aseveró el radical.

Indicó en este sentido que en las PASO se dan las internas partidarias las cuales, de otra manera, serían imposibles de realizarse porque los partidos no podrían asumir los costos. “Los partidos políticos hoy tienen dificultades fuertes, entonces organizar una elección interna nos resultaría muy difícil, en términos prácticos sería casi imposible por una cuestión de costos como se hacía en otras épocas cuando la vida era mucho más sencilla. Si tuviéramos que organizar como partido una interna y asumir los costos, etc, nos resultaría imposible”, asintió.

A continuación, el mismo asintió que muchas veces a la sociedad les molesta y dicen que “estamos peleando entre nosotros”, pero “lo que estamos haciendo es discutir, porque en el caso de Formosa lo que estamos discutiendo a nivel de las PASO es cuál es el radicalismo y la oposición que queremos: hay sectores que quieren mantener un modelo dentro de la oposición que repite y replica los modos del gildismo lo cual tiene que ver fundamentalmente con este vicio de la reelección indefinida, y por otro lado estamos nosotros que sostenemos que es necesario en la política la renovación y la alternancia; eso es lo que se pone en discusión”.

“Hoy en día hay dos modelos dentro de la oposición y del radicalismo, lo que le pedimos a los ciudadanos es que definan si quieren este modelo de un radicalismo que postula la reelección igual que el gildismo o quieren aceptar una propuesta de renovación, alternancia y de amplitud democrática en cuanto a la oferta electoral”, continuó diciendo el precandidato a senador.

Resultados de la

elección provincial

Consultado por el poco acompañamiento que tuvo la oposición en las pasadas elecciones provinciales enfatizó: “es verdad que no acompañó, yo creo que hay que hacernos una autocrítica, no nos han acompañado porque por los problemas internos no nos mostramos como una alternativa seria de poder y la sociedad no nos creyó pese a que en lo personal hice el intento de mostrar que éramos distintos, por eso armamos un proyecto de gobierno, salimos a hablar de propuestas, pero no nos alcanzó”, aunque agregó que “no podemos hacer es caer en la liviandad de creer que vivimos en un ámbito de normalidad democrática, porque no es así. Igualmente hemos tomado la decisión de seguir participando de las elecciones y esto nos obliga a respetar la legalidad de los resultados, pero vamos a seguir cuestionando la falta de legitimidad política que tiene un gobernador que va por 30 años de gestión y que utiliza todas las estructuras del Estado para lograr los resultados que obtiene”.

Juntos por el Cambio

En otro tramo de la entrevista, el candidato radical sentenció que Juntos por el Cambio es una opción de gobierno y se mostró tranquilo en que después de las PASO todos se unirán para gobernar porque “no está en juego la unidad”. “Ahorra hay una discusión de poder y de modos de gobernar que está muy fuerte, pero yo tengo la confianza y la tranquilidad que después del 13 Juntos por el Cambio va a aceptar los resultados electorales y vamos a estar todos juntos trabajando para gobernar. Entiendo hoy la desconfianza ciudadana, a uno mismo como dirigente nos preocupan ciertos niveles de enfrentamiento, pero estoy convencido de que no está en juego la unidad”, dijo.

Por último, si bien se mostró confiado avizoró que va a ser difícil gobernar el país. “Vamos a tener que hacer un gran pacto con los sectores racionales de este país y esto necesariamente requiere sumar y conversar con sectores de otros partidos incluido el Justicialismo, vamos a tener que hacer un pacto de convivencia democrática para poder transformar el país”, cerró.