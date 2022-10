Paula Chaves habló del fin de su relación con la China Suárez tras el Wandagate

Compartir

La conductora se refirió a lo que pasó entre ellas después del escándalo mediático en torno al triángulo amoroso entre la actriz, Wanda Nara y Mauro Icardi

Hace poco más de un año, el Wandagate provocó un cisma en la farándula local y no solo se llevó puesta la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes confirmaron su separación en septiembre de 2022, sino que también las esquirlas provocaron llamas a su alrededor. En ese sentido, fue muy sonada también la degradación del vínculo entre Eugenia La China Suárez -señalada como la “tercera en discordia” entre la mediática y el futbolista- y Paula Chaves, muy amiga de Zaira Nara y en buena sintonía con la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.

Así las cosas, la conductora y mujer de Pedro Alfonso fue abordada por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece) y, sin ser demasiado explícita, dio algunas pistas sobre el final de su relación con la China. “Siempre que ella da una nota, pobre… Capaz no sabe qué decir, y contesta esto de: ‘Me quedé con los que me importaban’ y siempre soy yo la que cae en los que no”, comenzó diciendo.

“Como que siempre se la liga conmigo, entonces prefiero no hablar”, reflexionó acerca del tratamiento mediático de la cuestión. “A mi que me pregunten de eso, me hace mal, lo sufro. Yo nunca fui a su casa a hablar con ella”, puntualizó Chaves.

“En algún momento cuando tenga ganas y esté entera a nivel emocional diré cómo fue todo. Pero la verdad que ahora no me interesa seguir diciendo en notas para que del otro lado se diga: ‘Me quedé con el círculo intimo que en realidad me importaba’, y caigo yo siempre en esa foto como si yo fuera de ese círculo íntimo “, dijo después.

Y por último, cerró el tema de manera contundente: “Nunca fui del círculo íntimo de la China”. El notero que la entrevista le insistió preguntándole qué representa para ella Suárez, pero Paula dio por finalizado el diálogo. “No voy a hablar más, no quiero dar ningún tipo de título”, dijo.

“Sos un sorete, una basura”, fue la frase que, según reveló Yanina Latorre cuando empezó el Wandagate, le habría dicho Chaves a la China. Y, según se supo luego, la informante de la panelista de LAM no era otra que la mismísima Wanda. Paula, sin embargo, siempre evitó dar detalles sobre el tema. Pero quedó más que claro que la relación entre ella y la actriz se rompió a partir de ese momento.

De hecho, no estuvo presente en el cumpleaños número treinta de la ex ATAV. Y ésta, al tiempo que dejaba de seguir a la conductoras en Instagram, compartió un sugerente mensaje en sus historias que decía: “Me alejé y me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume”.

“A mí me hace muy mal estar como envuelta en escándalos. Y me angustia. No me siento cómoda”, dijo Paula en diálogo con Cortá por Lozano (Telefe). Y luego aclaró: “Trabajé muchos años en Este es el show dónde tocábamos estos temas y, el que trabajó conmigo, te puede decir que a mí me incomoda hablar del otro, tener que opinar de la vida del otro…Como que no me siento cómoda ahí. No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que, encima, no son mías y no tengo nada que ver”.

De todas formas, Chaves reconoció que sufrió los “daños colaterales” del escándalo que sacudió el país desde el mes de octubre del año pasado. “La verdad que a mí me causa mucha tristeza todo. De verdad. Pero no es mi tema. No estoy ni enojada ni mucho menos. No me pelee con nadie. Simplemente, pasaron cosas íntimas, más allá de esto, que no están buenas. Pero bueno, a mí me duele y me apena la situación”, cerró

