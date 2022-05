Presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia la apertura de inscripciones para IPV

Compartir

La medida autosatisfactiva fue presentada por la Diputada provincial, Agostina Villaggi para que la justicia local garantice una mayor inscripción al sorteo de viviendas.

Luego de la última apertura realizada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para la inscripción al sorteo de viviendas sociales en el barrio la Nueva Formosa, en donde al menos unas 600 familias expresaron no poder acceder a la página web del organismo, finalmente se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia, un recurso autosatisfactivo para que se habilite nuevamente dicha inscripción y más familias puedan acceder a ella. «Es el derecho a permitirles que participen en igualdad de oportunidades», expresó la diputada provincial Agostina Villaggi, al Grupo de Medios TVO.

“Se piden dos cosas, por un lado la apertura de inscripciones nuevas sin un límite, sin un cupo, y también hasta tanto ésto se resuelva, que no se lleven a cabo los sorteos para que también, en caso de que sea favorable, puedan acceder todas las personas que participaron en la inscripción y estar en el sorteo de las viviendas para resguardar el derecho de oportunidades, y a las viviendas, de todas aquellas personas que quedaron fuera de la inscripción” remarcó la legisladora provincial.

Previo a la presentación judicial, la legisladora y su grupo de trabajo, solicitó audiencias con las autoridades del IPV y que habiliten una nueva inscripción pero no obtuvieron respuesta alguna. «Nosotros esperamos el tiempo prudente, el que exige la Ley de Procedimientos Administrativos. No tiene nada que ver en este caso la política, no obtuvimos ninguna respuesta de ninguno de los dos pedidos, pasó el tiempo, entonces decidí iniciar la acción legal que ya había planteado en su momento cuando me consultaban los pasos a seguir, es una acción judicial, es una medida autosatisfactiva de carácter colectivo», detalló al respecto.

De darse lugar a la medida presentada, la misma beneficiaría a cualquier persona que desee inscribirse para participar del sorteo de una vivienda.

«Esta medida tampoco plantea que estas personas accedan a una vivienda social, simplemente es el derecho a permitirles que participen en igualdad de oportunidades. Inclusive si esto se habilita, sería una buena señal por parte de la justicia, quizás el Poder Ejecutivo toma la iniciativa y directamente habilita una nueva inscripción que en realidad es el beneficio de los ciudadanos de la ciudad de Formosa», concluyó Villaggi.

