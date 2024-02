Primera Nacional: For Ever jugó muy mal y Osella quedó en la cuerda floja

Otra vez con flojo nivel, For Ever cayó ante Deportivo Morón por 2 a 0, con goles de Berterame y Bracamonte. El equipo chaqueño deberá mejorar en todo aspecto ante Temperley. Osella no renunció, pero quedó en la cuerda floja y en las próximas horas se reunirá con Gómez.

Con una tibieza defensiva inaudita, una inocencia y previsibilidad ofensiva tremenda, el equipo de Osella volvió a quedar en deuda con su público que se levantó en contra del entrenador y del plantel. For Ever perdió ante Morón 2 a 0 y dejó una pálida imagen. El “Negro” dio muestra de todas sus carencias durante los 90 minutos, jugadores con falta de rebeldía y pocas ideas de generación de juego dejaron de manifiesto que el equipo, de no mejorar de manera radical, tendrá que pelear abajo una nueva temporada.

En la primera etapa fue todo de Morón que con González y Olivares manejó los tiempos y el trámite del juego. Rescaldani le hizo un nudo al pobre López que en estos 45 minutos mostró todas sus dificultades y Berterame por su sector ganó todos los duelos individuales.

For Ever lo miró al partido, porque colectivamente mostró lo de siempre, poca generación de juego y distancias inadmisibles entre uno y otro jugador. El conjunto chaqueño no tuvo juego, no generó posesión y además mostró una tibieza defensiva pocas veces vistas.

El local logró generar algo de peligro, tras un pelotazo de Canuto que Rossi la bajó y castigó Dellarossa pero Rojas voló de manera sensacional y mandó la pelota al corner. La visita tuvo la réplica tras una gran jugada que Rescaldani cabeceó pero Canuto de manera impecable sacó la pelota al corner.

Se puso en ventaja la visita tras un gran pase de Rescaldani para Berterame que se sacó de encima a Silvera y castigó para establecer la primera diferencia y el “Gallo” pudo ampliar la ventaja tras un remate de González que Canuto respondió bien y el rebote le cayó a Berterame pero el “1” volvió a tapar.

Se fueron al descanso con victoria de la visita por 1 a 0 y dejó dos conclusiones, colectivamente For Ever volvió a mostrar poco juego grupal y que Canuto no puede dejar nunca la titularidad en el “Negro”.

En el complemento, For Ever agregó actitud, pero nunca encontró las formas, necesitó de una jugada maradoneana de Novero o de Giménez para generar algo de peligro, Matías Quiroga tuvo ganas, empuje pero le tocó pelear sólo y muy lejos del arco de Rojas.

Morón se recluyó en su campo, entendiendo que al local le costó muchísimo generar fútbol y aprovechó otra desatención defensiva para que Bracamonte ponga el 2 a 0.

El partido ratificó la falta de fútbol de For Ever, volvió a ser un equipo muy endeble desde lo defensivo y totalmente improductivo en ofensiva. El triunfo de la visita fue absolutamente justificado y dejó sumergido al “Negro” en el fondo de la tabla de posiciones y con un nivel lamentable.

Síntesis

FOR EVER 0: Gastón Canuto; Agustín Bellone, Tomás López, Leonel Giggli, Mathías Silvera; Javier Iritier, Maximiliano Romero, Daniel González, Alan Sombra; Jonathan Dellarossa y Genaro Rossi. DT: Diego Osella

DEP. MORÓN 2: Juan Rojas; Rodrigo Arciero, Brian Machuca, Agustín Gómez, Nicolás Henry; Gonzalo Berterame, Pablo Ferreira, Gastón González, Juan Manuel Olivares; Pablo Cáceres y Ezequiel Rescaldani. DT: Fabián Nardozza.

Goles: 42PT Gonzalo Berterame (DM), 37ST Mariano Bracamonte (DM)

Cambios: ST Matías Quiroga por Genaro Rossi (FE), ST Marcos Giménez por Javier Iritier (FE), ST Gonzalo Lucero por Alan Sombra (FE), ST Facundo López por Rodrigo Aricero (DM), 8ST David Valdez por Mathías Silvera, 8ST Gastón Novero por Daniel González (FE), 15ST Matías Romero por Ezequiel Rescaldani (FE), 25ST Agustín Curruhinca por Gonzalo Berterame (DM), 26ST Mariano Bracamonte por Pablo Cáceres (DM), 26ST Santiago Sala por Gastón González (DM).

Incidencias: 33ST expulsado Maximiliano Romero (FE)

Árbitro: Fabricio Llobet. Asistentes: Pascual Fernández – Hernán Salado Paz. Cuarto: Federico Guaymas. Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.