Quién interpretará a Mariah Carey en la serie de Luis Miguel: la historia de un amor intenso

En la tercera temporada, El Sol de México contará detalles del romance con la popular cantante por primera vez.

El próximo 28 de octubre se estrenará por Netflix la tercera temporada de Luis Miguel, la serie. Hay una enorme expectativa de los fanáticos por ver los últimos capítulos de la exitosa ficción sobre la vida de El Sol de México, interpretado por el actor Diego Boneta. En la trama se mostrará la última etapa de su carrera artística, que llega hasta la actualidad.

Lo interesante de la última temporada será la reaparición del villano de la historia, Luis Rey, el padre del cantante interpretado por Oscar Jaenada. Además, se incorporará un nuevo personaje que seguramente dará que hablar: Mariah Carey, la cantante estadounidense que tuvo un intenso romance con el popular artista.

Jade Ewen será la encargada de ponerse en la piel de la interprete de hits como Vision Of Love, Emotions y One Sweet Day. La actriz y cantante británica tiene 33 años y ganó popularidad por participar del grupo de chicas Sugababes. También representó al Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión 2009 interpretando la canción It’s My Time, de Andrew Lloyd Webber y Diane Warren. Ocupó el quinto lugar, convirtiéndose en la participante más exitosa de Eurovision desde el 2002.

En la pantalla grande participó en el filme End of a gun, mientras que en la televisión actuó en la serie Casualty (2005-2015) y Tracey’s Ullman show (2016-2018). Y ahora se dará el gusto de debutar en Luis Miguel, la serie para interpretar a su ídola. Jade expresó su felicidad por formar parte de esta producción al publicar en Instagram una foto de la artista a quien admira mucho: “Mi ídola absoluta. Mi razón para cantar y mi mayor inspiración. Su fuerza, talento y fe son incomparables. ¡Qué reina absoluta!”.

Además de la mencionada Jade Ewen se sumará a la temporada Plutarco Haza (quien interpretará a Humberto), Sebastián Zurita (en el papel de Alex Basteri ya de adulto), Carlos Ponce (Luis Miguel, en versión adulto), Alejandra Ambrosi (Karla), Miguel Rodarte (Daniel), Mauricio Abad (Sergio Basteri adulto) y Antonio Mauri (vuelve cómo Julián).

Cabe recordar que Mariah y Luis Miguel tuvieron una relación amorosa en la década del 90. Desde 1998 hasta el 2001, la pareja tuvo un lugar preponderante en los medios de comunicación. Pero poco a poco el noviazgo se fue desgastando por celos artísticos e infidelidades. Habrá que esperar a ver qué detalles de la historia de amor se mostrarán en la ficción.

Por su parte, la cantante había contado en su autobiografía The Meaning of Mariah Carey detalles sobre algunas de sus relaciones amorosas más sonadas, entre ellas resaltó la que vivió a lado de Luismi. De acuerdo con la revista Quien, contó su historia de amor en el capítulo “The Latin Elvis” (El Elvis latino).

Según escribió, la primera vez que se conocieron fue en una cena en un restaurante ubicado en la ciudad de Aspen, espacio en donde ella se incomodó debido a la cantidad de bebidas alcohólicas que consumía el cantante, además de su apariencia, pues mencionó que Luis Miguel lucía un pelo despeinado.

Debido a esos detalles, la ex esposa de Tommy Mottola decidió pedirle ayuda a su sobrino para que fuera por ella al lugar y la sacara de la incómoda cita. Fue así que dejó al interprete de La chica del bikini azul en el restaurante. De acuerdo con su libro, al día siguiente él intentó disculparse con ella por lo que le envió un collar de diamantes de la marca Bvlgari. Ella aceptó sus disculpas y a partir de ese momento continuaron viéndose.

