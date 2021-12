Ramírez: «La gente dijo con su voto que quiere una Formosa distinta»

Compartir

Ayer visitó el piso de Exprés en Radio, el diputado provincial Enrique Ramírez (PRO), quien renovará su banca tras ser reelecto en las últimas elecciones. El mismo hizo un análisis político de que lo que nos deja este 2021 e indicó que «en las elecciones la gente dijo que quiere y necesita una Formosa distinta».

«Primero, creo que no hay nada que festejar por la situación que se vive hoy en la Argentina y en Formosa en particular. Estamos atravesando un sinnúmero de medidas equivocadas del Gobierno nacional y equivocaciones del gobierno provincial que nos trajeron hasta acá, más allá de la pandemia y de lo que pasa a nivel mundial creo que los errores nos trajeron hasta acá», comenzó diciendo.

«A priori, uno hace una lectura rápida de las elecciones y nosotros superamos el 40% de los votos, cuestión que no sucedía desde hace muchísimo tiempo en la provincia. Estamos contentos por el acompañamiento de la gente, por el resultado, pero no hay nada que festejar», sostuvo.

«Lo que nos dejó el año es una lectura de que la gente necesita y quiere una Formosa distinta, quiere otra cosa para sus hijo, para su vida, no quiere depender de una bolsa de mercadería, quiere normalidad y poder elegir, pero para eso es necesario crear fuentes de trabajo y ahí entramos en un sinnúmero de problemas que tiene nuestro Gobierno que nunca tuvo una clara decisión de qué hacer con la provincia», lanzó Ramírez.

«No le solucionan el

problema al formoseño»

Seguidamente, el diputado del PRO sostuvo que piensa que este Gobierno «ha armado» una «estructura» para ganar elecciones, pero «eso no significa que le esté solucionando el problema al formoseño, que lo haya puesto con sus necesidades en el centro de la escena o sus decisiones que pasan solamente por ganar elecciones».

«Nos debemos esta discusión de qué hacer con la provincia, de qué provincia queremos, ya sea ganadera, agropecuaria, de agricultura, que venda servicios o turística, y a partir de ahí darle fuerte a eso», continuó diciendo.

No hay diálogo

Por otro lado, el mismo lamentó que la oposición no sea escuchada y que exista una «pared» a la hora de que sus propuestas sean escuchadas. «Es muy difícil realmente. Yo presenté un proyecto que solucionaría el problema de IASEP, y no fue ahora sino hace bastante tiempo. Advertíamos que iba a pasar esto con la obra social, en consecuencia presentamos un proyecto, pero al Gobierno esto no le interesa, ya que lo único que le importa es ganar elecciones», asintió disgustado.

Justicia

Por otro lado, Ramírez se mostró indignado ante el discurso que brindó el presidente del Tribunal Electoral Permanente (TEP) Dr. Claudio Daniel Moreno durante la entrega de diplomas a las autoridades electas el 14 de noviembre, donde se refirió al Gobernador Insfrán cómo el «el gran ganador» o «nuestro querido señor gobernador».

«Dijo barbaridades. Creo que no hacía falta que diga innumerables veces ‘nuestro querido Señor Gobernador’; él es arbitro de una elección, es arbitro de una contienda electoral», soltó.

Y continuó: «muchas veces cometen estos errores personas que son jueces que deben ser imparciales; yo no creo que haya sido un error sino una costumbre, que está muy mal. Nosotros debemos aspirar a tener una justicia independiente y sobre todo en una contienda electoral».

«Los argentinos necesitamos que los jueces empiecen a responder por las cosas que hacen y las que no», señaló.

Legislatura

Continuando con la entrevista en piso, el mismo habló de lo que ocurre en la Legislatura e indicó que mientras la oposición siga teniendo el menor número, será el oficialismo el que impondrá proyectos. «Mientras nosotros sigamos siendo el número de diputados que somos lamentablemente van a seguir saliendo leyes que manda el PEP, otra cosa es darle los superpoderes a Gildo Insfrán año tras año, hacerle la Ley de Emergencia todos los años, darle la posibilidad de que cambie el Presupuesto a su antojo. Con los números automáticos que tiene la provincia puede sacar la ley que se le antoja», dijo.

«Desde que asumí como diputado, hace cuatro años, el oficialismo jamás dialogó sobre nuestros proyectos. Yo eh presentado muchísimos, pero quedan todos en la nada, ninguno se trató. Presenté proyectos sin tintes políticos y ni aun así consideraron su tratamiento», dejó en claro y agregó que «no hay decisión política para que traten, necesitamos un determinado número de diputados para meter el proyecto en la orden día, tratarlo en Comisión y que luego pase al recinto».

2023

Seguidamente, se mostró confiado que en el 2023 tendrían una «chance» muy grande ser gobierno provincial y municipal porque «la gente quiere dar vuelta esta página muy mala, de un modelo expulsador de ciudadanos».

«Salimos a la calle y la gente se muestra contenta con los resultados, nos dice que vayamos para adelante porque vamos ganar», aseveró.

«Estoy 100% confiado. Los cambios que se están gestando son de años, es muy difícil, hay costumbres muy arraigadas. Despacio la gente se va dando cuenta y cada vez son más los que ven la posibilidad de una Formosa diferente, productiva, en donde se puedan desarrollar y quedar los hijos», cerró diciendo Ramírez.

