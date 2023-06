Formosa: para no ser pobre una familia necesitó $239.154

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Marcela Molina, titular del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana en Formosa ISEPCi, habló de los resultados que arrojó el Índice barrial de variación de precios correspondiente al mes de mayo. Indicó entonces que, para no ser pobre, una familia “tipo” necesitó $239.154 mientras que el monto para no caer en la indigencia fue de $107.000.

“Como sucede todos los meses, mayo nos dejó aumentos lastimosamente. A diferencia de INDEC se registró un porcentaje menor que fue de 2,50% de subas en los productos de la Canasta Básica Alimentaria”, comenzó diciendo Molina.

Seguidamente agregó que “tenemos registrado que los productos de almacén son los que más subieron en este mes (3.37%), y verdulería estuvo a la par”.

Al referirse a los índices de pobreza e indigencia comentó: “la Canasta Básica de Alimento que marca el límite de indigencia quedó en $107.000 para una familia ‘tipo’, esto es solamente alimento, lo básico, mínimo y necesario porque nosotros hacemos relevamiento de los productos más económicos que encontramos en el comercio”.

“En cuanto a la Canasta Básica Total nos marca la línea de pobreza tenemos que tener como ingreso en Formosa $ 239.154, esto sería para cubrir alimento y servicios básicos y esenciales”, añadió.

Consultada en este sentido por lo que más aumentó respondió: “fue el gas y la nafta, la luz no porque la suba de energía electica se dio en meses anteriores”.

“Tuvimos un porcentaje mejor de aumento, casi todos los precios se mantuvieron y desaceleraron como fue el caso del azúcar”, siguió explicando.

Por último, cuando se le preguntó si se encontraron con faltante de productos, Molina aseveró que “si” y que “los comerciantes no encontraban determinados productos o marcas más económicas, buscan alguna más cara o dejan de comprar; nos dicen que hay una escases”.

