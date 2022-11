Rindiendo homenaje a los héroes formoseños, se recordó en la UNaF la Gesta del 5 de Octubre de 1975

Compartir

A sala llena, en horas de la mañana de ayer, en la Sala de Rectores de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), se realizó la proyección del documental “Los Valientes de Formosa”, que relata los episodios ocurridos durante el ataque de Montoneros al cuartel del Regimiento de Infantería Monte 29, el 5 de octubre de 1975.

El evento fue organizado por el Centro de Estudiantes LíneAzul, de la Facultad de Humanidades (FH) y contó con una disertación a cargo de Sandro Rojas Filártiga, director de la película.

“Para mí es un hito en mi vida personal y profesional porque por primera vez en una Universidad pública se abordan estos temas, así que feliz, orgulloso y muy contento de estar acá”, destacó Rojas Filártiga.

“Esto excede lo profesional porque la gesta del 5 de octubre me la puse como una mochila para luchar por el reconocimiento de los 13 héroes y los combatientes que ofrendaron su vida aquel día, así que plena felicidad y lucha al lado de ellos con humildad y mucho amor por la Patria, que es lo que está faltando en muchos ámbitos”, recalcó.

Por su parte, Gabriel Orué, excombatiente del 5 de octubre, indicó: “Quiero agradecer esta iniciativa para que se sepa un poquito nuestra historia porque prácticamente casi nadie se acuerda, de vez en cuando tenemos alguna invitación en alguna escuela. Somos unos agradecidos porque se recuerda y que los chicos puedan conocer la historia del 5 de octubre”.

“Recorriendo un poco el historial de Formosa no hay un caso de esta magnitud y porque ese día fallecieron 26 personas, 12 soldados, 12 del terrorismo y unos chicos que no tenían nada que ver en ese momento ahí. Para mí en especial es muy fuerte recordar el 5 de octubre”, dijo muy emocionado.

“Es un gran honor recordar en un evento tan importante, en un lugar público que es la Universidad. Me sorprendió y me llena de orgullo que nos citen y nos convoquen”, manifestó Severino Ramón Soto, también excombatiente. “Hace unos años atrás ni se recordaba este suceso, solamente nosotros, particularmente en el mes de octubre me pongo muy mal. Pero hace unos años atrás que nos están convocando para algunos eventos y colegios, lo que nos pone muy orgullosos”.

Facundo Cabrera, consejero directivo de la FH, resaltó que “nos convocamos en la Sala de Rectores para la proyección del documental y la charla de Sandro Rojas Filártiga sobre el hecho sucedido el 5 de octubre del ’75. Hemos convocado a toda la comunidad estudiantil, a los docentes, no docentes, graduados, diferentes autoridades de la Facultad y la Universidad, y por supuesto a los combatientes y los familiares de los soldados que formaron parte del ataque al Regimiento”.

“Fue una iniciativa de la agrupación LíneAzul que se puso en contacto con el autor del documental, a quien le agradecemos por su visita en la UNaF, al igual que a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria. Queremos seguir promoviendo este tipo de charlas y debates”, remarcó.

