Roma: Guido Pella dio la sorpresa de la jornada y Diego Schwartzman volvió a perder

El zurdo sorprendió a un Top 50 en el Foro Itálico; el Peque sigue sin encontrar la senda del triunfo y se despidió en tres parciales.

Fue una jornada especial para Guido Pella en el Masters 1000 de Roma. El jugador de Bahía Blanca consiguió un excelente triunfo a expensas del estadounidense de origen francés Maxime Cressy. El zurdo, que estuvo casi un año fuera del circuito y estuvo casi sin ranking, regresó a la actividad en noviembre pasado. Ahora, con ranking protegido por lesión, y desde el puesto 484º de la clasificación semanal, dio una de las sorpresas en la primera etapa torneo romano al superar a Cressy (41º), establecido dentro del Top 50, por 6-3 y 6-4.

Pella, que cumplirá 33 años la semana próxima, se enfrentará en la segunda ronda con el español Alejandro Davidovich Fokina (34º). Para Pella, se trató de su vigésima victoria en torneos de este nivel, entre los más exigentes del tour, y la tercera este año, después de superar las primeras ruedas en los torneos de Indian Wells y Miami. También consiguió su primer triunfo en el Foro Itálico, después de tres temporadas en las que se despidió a la primera (2016, 2019 y 2020). En Masters 1000 sobre canchas lentas, no ganaba desde el Madrid Open 2019, cuando le ganó en el estreno al ruso Daniil Medvedev, que por entonces ocupaba el 14° puesto del ranking.

Por problemas físicos y situaciones personales, Pella disputó un solo partido en 2022 y acumula 4 victorias y 5 victorias en lo que va de esta temporada. Integrante del equipo campeón de la Copa Davis en 2016, el zurdo tuvo su mejor año en 2019, cuando llegó a ser el número 20 del ranking y alcanzó los cuartos de final en Wimbledon.

El que jugará el sábado, será el primer duelo oficial frente a Davidovich Fokina. En suelo italiano, Pella está acompañado por su familia, con su mujer Stephanie Demmer, y su pequeña hija, Arianna.

En el encuentro que cerró la jornada en Roma, Diego Schwartzman, 91° del ranking, tropezó con el joven italiano Matteo Arnaldi (99°), que ingresó en el torneo como invitado especial, y derrotó al jugador porteño por 6-1, 4-6 y 6-3, en casi dos horas y media de batalla nocturna; así, Arnaldi se medirá con su compatriota Lorenzo Musetti en la próxima etapa. El Peque continúa escaso de festejos en una temporada repleta de sinsabores, con apenas 5 triunfos y 15 derrotas. Más aún: acumula 10 eliminaciones en el estreno desde enero pasado, en un retroceso que no parece tener fin.

El Masters 1000 romano se sumó a la serie de despedidas prematuras, después de Madrid y el Challenger de Cagliari que disputó la semana pasada. Aunque Schwartzman da pelea en cada encuentro, e intenta desplegar lo mejor de sí mismo, las celebraciones son escasas. En su caída ante Arnaldi, totalizó 19 tiros ganadores y cometió 31 errores no forzados; el saldo en el balance le fue más favorable al italiano (37 y 38). Con el servicio, fue mejor el Peque con el primer servicio, pero Arnaldi le generó muchísimas situaciones de quiebre (13), con cuatro quiebres concretados para el italiano; el Peque obtuvo su único quiebre (sobre 4 chances) en el final del segundo set.

Los otros tres tenistas argentinos que siguen adelante en el torneo romano volverán a jugar este viernes. Por la segunda rueda, Francisco Cerúndolo (31°), exceptuado de disputar la primera ronda, se medirá con el chino Yibing Wu (57°), que viene de eliminar en tres sets al francés Richard Gasquet; Sebastián Báez (40°) se enfrentará con el ruso Alexander Shevchenko (93°), que ingresó al cuadro principal como lucky loser en reemplazo del neerlandés Tallon Griekspoor, y en el duelo central, el platense Tomás Martín Etcheverry (61°) se enfrentará con el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, desde las 14 de nuestro país.

