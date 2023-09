Santiago del Moro confirmó la fecha para la vuelta de Gran Hermano

El reality Gran Hermano vuelve con una nueva temporada a las pantallas de Telefe y Pluto TV. Santiago del Moro, quien se pondrá una vez más al frente del ciclo, confirmó que es diciembre el mes elegido para el estreno de la nueva edición. La noticia la dieron a conocer el mismo día que Marcelo Tinelli volvió a la pantalla de América con Bailando 2023, el popular certamen que obtuvo picos de 15 puntos de rating.

En su visita a Fuera de Joda, el streaming conducido por los exparticipantes Julieta Poggio, Nacho Castañares, Daniela Celis y Lucila “La Tora” Villar en los canales de YouTube y Twitch de Telefe, Santiago contó todos los detalles y las novedades del regreso del popular ciclo antes de que termine el 2023. Se espera que esta nueva edición tenga altos niveles de audiencia como sucedió con la temporada anterior.

En primer lugar, Del Moro contó que la producción del reality ya está trabajando full time en el casting para Gran Hermano que comenzó hace 15 días. “En estos días empiezan a llamar a los chicos que estén preseleccionados. Hay mucha gente anotada y una vez que los tienen empiezan a armar los perfiles”, detalló el conductor.

Además, anunció una importante novedad relacionada a los gritos que se escuchan desde el exterior de la casa. El conductor de Telefe ya había propuesto esta idea en Gran Hermano 2022, debido la gran cantidad de gritos que escucharon los participantes. Uno de los más recordados fue el que avisó que Coti Romero había nominado a Daniela Celis y Julieta Poggio, cambiando así el rumbo del reality.

“Para este año logré que haya gritos. Va a haber gritos más allá de lo que haga la gente. Falsos que se van a sumar a los de siempre. Nadie va a saber qué grito es posta y cuál no es”, explicó Santiago sobre el Gran Hermano próximo a estrenarse. De esta manera, cambiará la dinámica del juego dentro de la casa y habrá más confusión entre los hermanitos que no podrán saber si es verdad o no la información que reciben.

Respecto al día del debut del programa, Del Moro señaló en el streaming: “No se pone la fecha porque pueden ser días antes o días después. No se le pone número pero vuelve los primeros días de diciembre”. Además, habrá más espacio para la convivencia entre los participantes: “El estudio para este año será el doble de grande, la casa no. Así que entrará el doble de gente”.

El presentador también se refirió a la cantidad de personas que competirán en esta nueva temporada: “Pueden ser de 18 participantes o demás, está abierto al mundo, Gran Hermano elige”. Cabe recordar que en la última edición compitieron 18 personas y Marcos Ginocchio fue quien se consagró ganador del reality.

En su última edición, Gran Hermano se convirtió en un caso de éxito con resultados sin precedentes, posicionándose como el programa más visto de la TV Argentina en 2023, con un promedio de 70.30% de share y 20.51 puntos de rating. Además, fue un fenómeno de audiencia en todas las plataformas (TV Abierta, Website, Pluto TV y Redes Sociales) llegando a más de 36 millones de personas.

Para todos aquellas personas que deseen participar de la nueva edición del reality, los castings continúan abiertos. Deben ingresar a la página web http://granhermano.mitelefe.com y completar el formulario con datos personales, redes sociales y vivencias. También deben cargar un video de presentación que no dure más de 2 minutos. En diciembre, las puertas de la casa más famosa volverán a abrirse para recibir a nuevos concursantes.

