Silvina Batakis se reunió con David Lipton y otros funcionarios del Tesoro de EEUU

Junto con la ministra de Economía, participaron del encuentro el embajador argentino en EEUU, Jorge Argüello, y la viceministra y secretaria de Política Económica, Karina Angeletti.El Gobierno argentina busca transmitir «los próximos pasos que dará en materia económica».

La ministra de Economía, Silvina Batakis, se reunió con David Lipton, la mano derecha de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yanet Yellen, y un equipo de dicho organismo abocado a la región, en el edificio del Tesoro de Estados Unidos, ubicado a pocos metros de la Casa Blanca.

Batakis entró a la reunión junto al embajador argentino en EEUU, Jorge Argüello, y a la viceministra de Economía y secretaria de Política Económica, Karina Angeletti, única acompañante de la titular del Palacio de Hacienda en la comitiva que se desplazó desde Buenos Aires.

Sobre la presencia de Batakis en Washington, Arguello señaló a Télam que la instrucción que recibió del Presidente fue «armar una agenda con el objetivo expreso de que la conozcan y la escuchen», tanto en «el Tesoro como en los organismos multinacionales, así como con inversores y fondos que operan con la Argentina».

A minutos de ingresar al Departamento del Tesoro, el diplomático planteó que con esta serie de reuniones el Gobierno argentina buscará transmitir «los próximos pasos que dará en materia económica».

Batakis comenzó la jornada con un desayuno de trabajo con colaboradores de la Embajada argentina en Washington y con Angeletti.

La reunión con los funcionarios del Tesoro estadounidense es la primera actividad oficial de la ministra. Además de Lipton formaron parte del encuentro el subsecretario de Relaciones Institucionales, Andy Baukol, y el subsecretario adjunto de Hemisferio Occidental y Asia del Sur, Michael Kaplan.

Lipton era funcionario del FMI y del equipo que armó el programa que suscribió el ex presidente Mauricio Macri.

También participó en las negociaciones con el exministro de Economía, Martín Guzmán, para un acuerdo de refinanciación de los US$ 45.000 millones de deuda heredados de la gestión de Mauricio Macri, suscripto a fines de marzo de 2022.

El acuerdo se suscribió antes del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, que cambió la matriz de abastecimiento de materias primas y por ende de precios, y en consecuencia los cálculos de inflación y de crecimiento para la economía mundial y para la Argentina.

Antes de renunciar, Guzmán había acordado con el FMI que las metas trimestrales puedan ser más flexibles pero no la metas anuales, que se mantienen firmes, según lo que aprobó el directorio el mes pasado para la Argentina.

Fue cuando el FMI dio vía libre a la primera revisión y al pago de US$ 4100 millones, que permitieron cancelar los vencimientos con el Fondo.

Ahora, la situación se agravó con una tormenta en el mercado de deuda y cambiario, que presiona a las reservas del Banco Central.

Batakis, en este contexto, buscó ver con Lipton, representante del acreedor principal del FMI, cómo llegar a las metas o por dónde flexibilizar las metas anuales de un programa que es difícil de sostener.

En particular, buscarle la vuelta a cómo amortiguar la salida de dólares estacional que demanda la importación de gas, para abastecer en primer lugar a los consumidores y luego al aparato productivo argentino.

Luego de esta reunión Batakis será recibida por la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, en el cuartel general del FMI, ubicado en la calle 19, en esquina con la calle H, del cuadrantes noroeste de Washington DC.

Batakis, junto con la viceministra de Economía, Karina Angeletti, arribó el domingo al mediodía a la capital estadounidense y en las primera horas de la tarde mantuvo su primera reunión de trabajo con el embajador Jorge Argüello en la residencia del diplomático.

Para este lunes a la tarde, también tiene agendada una reunión con el director general de Operaciones del Banco Mundial, Axel Von Trotsenburg.

