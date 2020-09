Siniestro con desenlace fatal sobre RP 2 en el acceso norte de Riacho He Hé

Compartir

Un siniestro vial que involucró a tres vehículos sobre la ruta Provincial N° 2 en el acceso norte de la localidad de Riacho He He, terminó con la muerte de un hombre de 23 años y cuantiosos daños materiales. En el lugar personal de la Comisaría local y de la Policía Científica realizaron las actuaciones procesales con intervención de la Justicia.

El hecho se produjo pasadas las 5:00 de la mañana de ayer, cuando los efectivos policiales tomaron conocimiento del siniestro vial acudiendo al lugar del hecho sobre la ruta Provincial 2, donde constataron la participación de un automóvil Toyota Corolla, una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Honda Wave, cuyo conductor fue hallado sin vida en el lugar.

Conforme las primeras actuaciones y testimonios reunidos en el lugar se pudo saber que el conductor del automóvil circulaba por la mencionada ruta en sentido Norte – Sur, cuando por cuestiones que se investigan se produjo la colisión frontal con un motociclista que circulaba solo cayendo a la cinta asfáltica, en tanto que el automóvil terminó en la banquina.

Segundos después una camioneta Toyota Hilux, conducido por un hombre mayor de edad que circulaba también por la misma ruta trasladando un acoplado con frutas, al no percatarse de lo sucedido, arrolló al motociclista que se encontraba tendido en la ruta, finalizando su recorrido en la banquina impactando con uno de los árboles del lugar sin sufrir lesiones.

Una ambulancia del hospital local concurrió al lugar del siniestro y examinó a los participantes, informando que el motociclista se encontraba ya sin signos vitales, en tanto que los otros dos conductores presentaban lesiones de carácter leves.

Se informó de lo ocurrido al juez de Instrucción en turno, disponiendo la participación del personal de la Delegación de Policía Científica Laguna Blanca quienes realizaron las tareas inherentes a sus funciones. Finalizada las diligencias el cuerpo de la víctima, identificado como Adan Jara, fue trasladado hasta el Hospital de Clorinda para la autopsia respectiva y posterior entrega a familiares para velatorio e inhumación, en tanto que ambos conductores fueron trasladados junto a los rodados hasta la dependencia policial para las actuaciones de rigor.