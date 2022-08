Tiago PZK habló de su colaboración con Tini Stoessel:»Se filtró»

Compartir

A fines de julio Tiago PZK y Tini Stoessel causaron revuelo en las redes por una posible colaboración musical, tras filtrarse imágenes donde se los veía juntos. Durante dos semanas creció la ilusión de sus fanáticos, y las fotos del detrás de escena de un videoclip se viralizaron rápidamente. En las últimas horas el rapero de 21 años brindó una entrevista desde la provincia de Mendoza y le puso fin al misterio.

Tiago Uriel Pacheco -tal es su nombre verdadero- estuvo dedicado a brindar una serie de shows en el marco del Portales Tour, mientras que la cantante lanzó “Suéltame” con Christina Aguilera. Ambos atraviesan un exitoso presente en sus respectivas carreras, y por eso la posibilidad de que se unan en un tema musical entusiasmó a sus seguidores de inmediato. En diálogo con el ciclo Dio La Nota (Canal 9 Televida) habló sobre los proyectos que dará a conocer en breve, y una de las preguntas más esperadas recaía en la veracidad del rumor de que saldrá a la luz una nueva canción con la intérprete de “La Triple T”.

“Sí, ya está, ya se filtró. Se filtró enseguida. Se viene ahí algo con Tini”, reveló. Y cuando la periodista Mariana Correa le consultó si se dieron cuenta de que los habían fotografiado mientras grababan el video musical, reconoció que detectó las miradas curiosas. “Justo estábamos filmando una escena del video en una terraza y enfrente había hotel; veía las ventanas abiertas y todos con los celulares”, relató. También había una serie de fotos del guion del clip donde se alcanzaba leer fuera de foco “Tini”, y esto reforzó el material audiovisual.

En cuanto a la letra o la temática que abordarán, prefirió que sea una sorpresa para sus admiradores. En las postales que circularon en Twitter se los veía abrazados sobre el capó de un automóvil, y en otra la figura de la artista de espaldas, mientras él la esperaba en un estacionamiento. En este sentido, es probable que exista una historia de amor detrás de las estrofas en las que unirán sus estilos musicales dentro de los ritmos urbanos.

Meses atrás Stoessel también había elogiado al rapero por el talento que desplegó en su sesión con Bizarrap, además de las colaboraciones que con Lit Killah, María Becerra y Nicki Nicole. En la entrevista con el medio mendocino el artista también recordó el emocionante momento en que Leo Messi lo etiquetó en una historia de Instagram para confesarle que uno de sus hijos es fanático de sus canciones: “Con Leo pudimos cruzar palabras, es un capo, se reía por el hijo, le mandé un saludo a Thiago Messi y me mandó él un video. No se si lo grabó Antonella, pero estaba Leo tirado en el piso mostrándole el video al nene que se había emocionado”.

“No podía creer la humildad siendo Messi, es muy humilde. Él tiene tres hijos y uno justo se llama Mateo y yo tengo un tema con Trueno, que se llama Mateo, y me decía Messi: ‘Este dice que sos vos, porque se llama igual que la canción y el otro dice que es Trueno’”. Por último, reveló que mantiene contacto con varios jugadores de la selección argentina: “Hablo con Otamendi, con el Papu Gómez, Paredes; Otamendi me mandó un video en la habitación escuchando mi música con Ángel Di María”.

