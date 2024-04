Transporte: Ocampo cruzó a sus pares en el HCD y los trató de «encubrir» a Jorge Jofré

En una sesión tensa en el Concejo Deliberante por la situación del transporte en la ciudad, Marcelo Ocampo cruzó con dureza a sus pares peronistas por encubrir a Jorge Jofré impidiendo que tenga que dar explicaciones al Concejo sobre el estado y futuro del transporte.

«No me sorprende que encubran la negligencia e impidan que Jofré de la cara en el Concejo, son los mismos que todavía tienen sus caras en las lunetas de los colectivos» denunció.

«La connivencia entre el municipio y la empresa siempre fue evidente, yo mismo los denuncié en la justicia innumerables veces, por la falta de control y auditoria» señaló Ocampo y siguió diciendo, «Pero ahora que se cansaron de hacer negocios con los colectivos, juegan a las internas porque nadie quiere asumir la culpa de haber sostenido a una empresa que jamás cumplió».

«Jofré prefirió dar un discurso político, tirando la pelota, con acusaciones infundadas, sin un informe técnico para conocer el estado del transporte. Nosotros queremos que venga al Concejo a dar explicaciones técnicas, porque le vamos a hacer preguntas técnicas y tiene que responder» apuntó el edil capitalino.

Además, explico porque no acompaño el proyecto presentado por el justicialismo, «A 53 DIAS SIN TRANSPORTE no nos pueden pedir que acompañemos un proyecto donde se comprometen a doblegar esfuerzos para resolver la situación para dar un título lindo a la sociedad. ¿Ahora van a doblegar esfuerzos? entonces, ¿qué hicieron antes? Nos quieren tomar el pelo».

«Un Auditor que aparece recién ahora y se da cuenta que los colectivos no funcionaban. ¿Dónde estuvo todo este tiempo?, ¿Cuántos de los informes que pedimos nos presentó? Ninguno, porque nunca hicieron nada» sentenció Ocampo.

«Queremos que nos explique que pasó con los 345 millones que se le dio a la empresa cuando arrancó este conflicto, porque con esa plata se hubiera pagado a los choferes qué hace tres meses están sin comer y acumulando deudas».

«Yo me solidarizo con los choferes porque entiendo su reclamo y no voy a acompañar a los responsables de destruir el transporte en la ciudad» finalizó el edil capitalino.