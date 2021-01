Tras desmentir rumores de embarazo, Laurita Fernández y Nico Cabré se mostraron enamorados

Compartir

Se trata de una de las parejas más buscadas del mundo del espectáculo y suelen ser muy reservados de su vida privada. Ni Laurita Fernández, ni mucho menos Nicolás Cabré son muy afectos a mostrar su intimidad. Ni en público, en una época de actividad de cines, teatros y restoranes casi nula; ni en las redes, donde ella sí es muy activa, pero en cuestiones laborales. Por esto, llamó la atención la última publicación de la joven en su cuenta de Instagram.

Ante sus más de cuatro millones de seguidores, la conductora de Cantando 2020 publicó dos imágenes con su pareja. Una parece casual, en pleno beso de novios, ella tomándolo del cuello y él de la espalda. En la otra, se los ve abrazados y sonrientes mirando a cámara. Con look informal y casi gemelo -camisas blancas, jeans celestes, ella de botas y él de zapatillas- la felicidad se percibe de un modo natural.

Esta sensación se refuerza al revisar las historias. Allí aparecen los novios más entrada la noche. “Mi año nuevo”, titula Laurita y acompaña con un emoji de brindis una foto en un ambiente más resguardado. Él luce el mismo atuendo, a ella se la ve emponchada con una campera cerrada hasta el cuello y con capucha. “¿Friolenta yo?”, se pregunta al pié con un dejo de ironía.

Con este posteo, la pareja cierra el círculo de un año que había empezado de la misma manera. “Arrancando el año rodeada de familia y amigos”, había posteado Laurita el primer día del 2020, para acompañar una foto de los tiempos de abrazos apiñados y rostros sin barbijo. En el verano, compartieron casa y trabajo en Mar del Plata, donde protagonizaron la obra teatral Despedida de soltero. Después, ella viajó a Nueva York y al regresar afrontó la cuarentena en su departamento de Palermo, pero un incidente doméstico la llevó a una convivencia con el actor en su domicilio de Pilar.

Al poco tiempo afrontaron una crisis. Ella regresó a su departamento y luego confirmó la separación. Doblemente amarga, por videollamada, como se imponía en esa época de aislamiento. “Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa”, explicó Laurita, una suerte de portavoz de la pareja. Se sabe, Nicolás no es muy amigo de dar notas. Menos, cuando se trata de cosas privadas.

Naturalmente fue Laurita la encargada de confirmar la reconciliación. A principios de septiembre, comenzaron a circular unas imágenes de la conductora y el actor en diferentes circunstancias cotidianas. Paseando por el barrio, haciendo las compras, siempre a una distancia prudente, sin abrazos comprometedores, pero la confirmación era cuestión de tiempo. Y Laurita lo reconoció en el programa Los ángeles de la mañana y luego lo ratificó en su cuenta de Instagram.

Cabré y Fernández se conocieron en el 2018, cuando coincidieron en Sugar como protagonistas del musical que se presentó en calle Corrientes. En septiembre de ese año ella confirmó la relación: “No esperaba sentirme así. Se dio sin buscarlo, sinceramente, al principio, lo vi como un compañero de trabajo”, dijo sobre él. En la misma línea, manifestó que no estaba preocupada por el pasado amoroso del actor y que cada relación era un mundo distinto.

Después de algunas turbulencias, enfrentan el 2021 juntos, enamorados y con rumores de embarazo que ella negó, aunque no con una convicción determinante. “Algún día la van a pegar”, reconoció alguna vez Cabré ante Teleshow, en otra oportunidad y ante rumores similares. ¿Habrá llegado el momento?

