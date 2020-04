UTHGRA: «Somos uno de los sectores más castigados», aseveró Salinas

Compartir

Linkedin Print

Eusebio Salinas, secretario general de UTHGRA (Unión de trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), seccional Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló respecto a cómo se encuentra el sector ante la crisis por la pandemia de coronavirus que obligó a la mayoría de comercios a cerrar sus puertas.

«No estamos bien, somos uno de los sectores que más castigado está a nivel país y nosotros sabemos bien que los boliches son una de las actividades que van a abrir últimas sus persianas cuando vuelva todo a la normalidad, lo que hablamos con la parte empresarial es que hagan el trámite para que el trabajador que está en relación de dependencia, a través del estado pueda cobrar el 50% de su sueldo», dijo.

«Tengo entendido que algunos boliches ya le estaban pidiendo el CBU a cada personal, otros empezaron a gestionar y de otras empresas no tenemos noticias, también hay empresas, hoteles que hicieron lo mismo y están por percibir su primera cuota por parte del estado», explicó.

De la misma forma dijo que los «los restaurantes se están moviendo a través de deliverys, mesas y demás es imposible poner por ahora, están trabajando a un 50% y ni eso».

En el caso de los boliches, contó que «en marzo cobraron el sueldo, lo que estaban gestionando es para este mes que cierra mañana, para ver si los primeros días de mayo pueden estar cobrando lo que es la ayuda del estado».

Respecto a cómo están los hoteles, expresó que «la esperanza es lo último que vamos a perder, nosotros tenemos que cuidar al empresario en este momento, ver la posibilidad de cómo hacer para volver lo más rápido posible de a poco, esto no va a ser de hoy para mañana, hay que ir viendo qué actividad se puede ir reactivando, si seguimos con esta situación sin infectados en la provincia podemos ir viendo y juntándonos el estado, el empresariado y nosotros para ver cómo arrancar, el rubro que más castigado está es la parte turística, la hotelería, la gastronomía, ahí ingresan muchas divisas no solo en Formosa sino que a nivel país y mundial».

«Nosotros sindicalizados tenemos 1300 trabajadores en toda la provincia y con esto se va a resentir mucho, en este momento estamos viendo la posibilidad de que aquellos que pueden gestionar a través del estado la ayuda lo hagan», indicó.