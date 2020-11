Vecinos de la zona norte coincidieron en que la atención en “urgencias” del Distrital 8 es “pésima”

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, vecinos de la zona norte de la ciudad coincidieron que la atención en el sector de “urgencias” del Hospital Distrital 8 es pésima, puesto que el personal de salud atiende de mala manera y muchas veces sin previa revisión le dice a la persona que se acercó “que se vaya a su casa porque no tiene nada” o porque “no es una urgencia”.

“Siempre escuchaba que la gente se quejaba de la atención, inclusive para no tener que ir a la urgencia muchos decían que se aguantaban sus dolores o malestar hasta el otro día para luego acudir a un centro de salud de la zona; yo no creía, decía que quizás exageraban al describir la atención, pero ahora me tocó a mí. Días atrás, a la madrugada fui por una urgencia, tenía un dolor en el diente que ya no podía aguantar”, comenzó relatando una vecina del barrio República Argentina que quiso hacer pública su queja.

Y continuó: “cuando llegué me tomaron los datos y me dijeron que en breve me atenderían, había poca gente entonces supuse que lo harían enseguida. Por fortuna a los pocos minutos me llamaron, pero de mala manera y a los gritos; luego cuando pasé me atendió una señora que me miró de pies a cabeza y con cara de pocos amigos empezó a decirme que para qué iba a esa hora; le expliqué lo que me pasaba y me respondió ‘bueno, entra, te voy a atender’. Estaba enojada conmigo, como que fui a molestar o no sé cuál era su problema”.

“Sinceramente es lamentable que tengamos que pasar por esto, nos maltratan, y eso no solo pasó conmigo, a muchas personas les hacen lo mismo. La gente va al hospital no por gusto, entonces deberían ser por lo menos un poco empáticos, si no están capacitados para ello deberían dedicarse a otra cosa. Además de tener que aguantar lo que nos pasa, debemos soportar que nos maltraten verbalmente”, disparó indignada.

Por otro lado, otra vecina que también se quejó añadió: “siempre sucede lo mismo, y esto lo sabe todo el mundo, deberían instruir al personal tanto enfermeros como médicos al respecto. El Gobierno vive diciendo que los formoseños gozamos de una buena salud pública pero el recurso humano no ayuda mucho, porque de qué sirve tener hermosos edificios si cuando necesitamos que nos atiendan nos miran mal y maltratan, no estamos pidiendo favores, creo que quienes nos deben atender cobran un sueldo para ello”.

“Muchos nos dicen que por la situación que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus debemos ir solo si es necesario a los hospitales, pero creo que nadie va por gusto y menos a la guardia; a la guardia vamos porque necesitamos con urgencia que nos vea un médico, porque no sabemos qué más hacer para calmar nuestra dolencia, no vamos para que nos atiendan mal; una vez me tocó presenciar cuando una chica salió lagrimeando de tanto que la retaron, estaba angustiada y la enfermera solo le decía que vuelva otro día y saque turno porque lo que tiene no es una ‘urgencia’. Sinceramente es una vergüenza la atención, no pueden ser así, te atienden de acuerdo a la cara, es lamentable que suceda esto”.

“Soy una persona con constantes problemas de salud, yo me hago atender en el Centro de Salud del barrio República Argentina, ahí la atención es excelente, cuando tengo alguna urgencia de noche o a la madrugada me voy hasta el Central, ya me dijeron muchas veces que debo acudir al Distrital 8 pero no quiero porque el trato en la guardia no es bueno; no me gusta que me hablen mal o me hagan una radiografía con la mirada antes de atenderme”, añadió otra pobladora.

Por último, un hombre agregó: “creo que en todos lados la atención al público es mala, es algo que deben rever, no digo que todos los empleados sean así porque también están los que tienen vocación de servicio, pero son más los que no la tienen. Para estar en el área de salud las personas tienen que ser muy empáticas y ser solidarias porque aquel que va con alguna enfermedad o dolencia lo último que necesita es sentirse maltratado o discriminado”.

Finalmente, vale decir que el Hospital Distrital 8 fue inaugurado a fines de octubre del 2013, donde con sus modernas instalaciones se encuentra al servicio de la Jurisdicción Cinco que cuenta con más de 85.000habitantes, si bien en todos estos años ha tenido buenas “reseñas” por su atención, también las criticas y quejas se multiplicaron.

