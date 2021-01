2021: el año del VAR en el fútbol argentino

Compartir

Linkedin Print

Como lo había anunciado el titular de la Asociación de Fúrbol Argentino (AFA) Claudio Tapia a fines de 2019, este año se completó la certificación de la herramienta tecnológica para utilizarla en los encuentros de la Liga Profesional de Fútbol.

El VAR desembarcará en la Primera División del fútbol argentino en el 2021, luego de un largo recorrido en un año difícil por las restricciones que impuso la pandemia de coronavirus.

La herramienta tecnológica que sigue generando polémicas en el fútbol sudamericano y mundial se implementará en el país para asistir al arbitraje e intentar impartir más justicia, según remarcó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, cuando anunció su implementación a fines de diciembre de 2019.

A lo largo del año de la pandemia, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de la Dirección Nacional de Arbitraje encabezada por Federico Beligoy, completó los pasos previos para la certificación del VAR con vistas a su utilización en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El exigente protocolo IAAP (Implementation Assistance and Approval Programme) establecido por la IFAB, la entidad encargada de las reglas del fútbol, y la FIFA para la implementación de la tecnología aprobada desde 2018 en el fútbol requirió de más de 550 horas de cátedra para la capacitación de 38 árbitros y árbitras de Argentina.

La AFA estima que la aprobación de FIFA llegará en enero o febrero pero existe un contrapunto que podría demorar la implementación del VAR en la LPF y es la certificación de los estadios.

Según se detalla en el Programa de Calidad de la FIFA, los técnicos especializados analizan tres aspectos que influyen de manera directa en las imágenes que necesita el VAR: la sincronicidad; la latencia (velocidad de la red) y la calidad del video.

Estos no son detalles menores ya que la AFA, según anunciaron días atrás Tapia y Beligoy, centralizará el manejo del VAR en las cabinas VOR (las siglas de Video Operation Room) que ya fueron instaladas en el predio Julio Humberto Grondona de Ezeiza.

Para la transmisión de imágenes y la comunicación entre la terna arbitral y la sala VOR será clave la instalación de fibra óptica en todos los estadios.

En simultáneo, avanzan las obras en el predio de AFA del futuro edificio de la Dirección de Arbitraje que estará listo para mitad de año.

La intención de la AFA es seguir el camino que marcó la Conmebol que en noviembre pasado inauguró el CETA (Centro de Entrenamiento Tecnológico Arbitral) y se convirtió en la primera Confederación que centraliza el VAR en una sede remota.

El detalle técnico de la fibra óptica (River y Boca, por ejemplo, ya cuentan con la tecnología) impediría la implementación del VAR en el torneo de Primera División que se disputará entre febrero y junio con 26 equipos pero el objetivo es que pueda concretarse a partir del segundo semestre.

Para llegar hasta esta última etapa, la Dirección de Arbitraje debió completar los últimos puntos del protocolo que incluyó una importante logística.

La primera parte se desarrolló en la sede de la Asociación Argentina de Árbitros donde se probó el sistema con jugadas simuladas recreadas por equipos de las divisiones inferiores del fútbol argentino y también con amistosos de clubes del ascenso.

Luego, se pasó a la etapa de partidos cortos de 30 minutos con trabajo online y la última etapa fue en el predio de AFA con partidos normales.

En total se disputaron 80 partidos, en los cuales participaron 450 jugadores, 38 árbitros y árbitras, 15 instructores y otros 15 operadores y se montaron dos canchas con nueve cámaras en cada campo de juego.

Todo este despliegue fue necesario para recabar todo el material fílmico que será enviado a la FIFA para la certificación y homologación final que tendrá dos años de validez.

El VAR en Argentina será utilizado sólo en cuatro situaciones de juego: gol o no gol; penal o no penal; tarjetas rojas; y confusión de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa a un jugador equivocado).

Compartir

Linkedin Print