El Indio Solari aseguró que “es improbable” que vuelva a subir a un escenario y habló del Parkinson

El músico brindó una entrevista en la cual también habló de política, de la pandemia del coronavirus y la vacuna rusa Sputnik V.

“Veníamos soñando con esta entrevista hace muchos meses, pero la pandemia metió la cola”, dijo Marcelo Figueras a los oyentes de Plegarias atendidas, por Radio Provincia, antes de presentar un extenso diálogo que mantuvo con el Indio Solari.

El músico habló con el conductor y su entrañable amigo durante casi dos horas. Desde su casa de Parque Leloir, se permitió hacer una pequeña broma sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se dictó este año por la pandemia del coronavrius. “Un amigo me quería dar el puesto de Ministro de cuarentena”, aseguró haciendo referencia a que no suele salir de su hogar. Aunque aclaró que alguna que otra vez suele “dar una vueltita por el barrio”: “Reto a alguno, me peleo. Es un entretenimiento”.

Por otro lado, indicó que durante la cuarentena estuvo activo a través de sus redes sociales y que cuando subía fotos algunos fanáticos dudaban de que las imágenes fueran actuales. Y relató que un joven llegó a pedirle que se tomara una selfie con el diario de la fecha. “Esta entrevista va a servir como una prueba de vida”, dijo el conductor y el ex líder de Los Redondos agregó, entre risas: “Que estoy vivo”.

En otro tramo de la entrevista, el popular artista sostuvo que “es improbable” que vuelva a subir a un escenario pero llevó tranquilidad a sus fanáticos al asegurar que en 2021 brindará un show por streaming y también lanzará “el libro de historietas con letras ilustradas”. Por su parte, hizo referencia al Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento. Surgió durante una charla de política en la cual habló de la situación que atraviesan quienes no tienen recursos para transitarla como él.

“Esto que tengo yo es muy molesto, muy doloroso”, enfatizó el músico que en marzo de 2016 le contó a su público que el Parkinson le estaba “pisando los talones”. “El otro día pensaba lo que debe ser para el tipo que tiene lo mismo que yo, que no tiene guita para comprar los medicamentos. Que no tiene kinesiología. Debe ser (querer) tirarte a las vías del tren. Es insoportable. Te aparta de la vida”.

“Yo tengo que hacer un esfuerzo de concentrarme, de abstraerme. Gracias a Dios, las cosas que hago tienen esa peculiaridad de utilizar el cerebro para imaginar cosas. Y ahí estoy, todo el tiempo abstraído en mis cosas. Pero me imagino esa gente que no ha tenido otras posibilidades que agarrar el cucharín o cartonear. Debe ser un infierno”, continuó Carlos Solari, tal es su verdadero nombre.

La pandemia del coronavirus

—El mundo todo se está yendo al carajo y no era tan difícil de predecir.

—Estoy muy preocupado por el hecho de qué horror puede haber ahora.

—Cuando el agua sea más importante que el petróleo vamos a ver el horror.

—Desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento. ¿Alguien preguntó alguna vez de dónde venían otras vacunas que nos pusimos?

El gobierno de Mauricio Macri

—La memoria de la gente es rara. Con el gobierno anterior… ¿cómo hacés para olvidar que cada vez que desembarcan afanan lo que pueden y ahora están recorriendo el mundo? Se han robado el país. No es que se llevaron un vuelto. Son fortunas que están en el exterior.

—Si nos tocaba (la pandemia) hace cuatro años nos moríamos todos. Se dicen libertarios y me parece una locura, hay momentos que no sabés si es un sainete.

—Con la ministra anterior (por Patricia Bullrich) tuvieron rienda suelta para emular a la Policía de Kentucky (Estados Unidos), que te cagan a palos, te pisan la cabeza y te matan.

Otras frases del Indio Solari

—La clase media y la clase media alta quiere tener todas las pelotudeces de plástico que ven y así la cuestión ecológica se va a la mierda.

—Al tipo de clase media que no le gusta viajar en el mismo charter que la morocha, solo piensa en ir a Punta del Este. No tienen una vida pensante como la tuya o la mía que nos dedicamos a eso y nada más.

—Yo no tolero ser el Indio Solari acá, imaginate ser (Diego) Maradona en el mundo. Era poderoso, poderoso bien. Con otras armas, no con ‘te agarro el cogote’. Todos creíamos que iba a zafar siempre.

—El que le chupa las medias al poder no puede ser un artista. Me jode cuando hablan de que yo tengo dinero. Sí, tengo dinero, porque un artista independiente tiene que poder resistir los embates del poder.

—Todas las ideas alocadas que tiene la gente que está opuesta al Gobierno genera disparates. Esa gente me preocupa porque ha desobedecido toda consigna médica y científica, y las cifras se van al carajo cuando aparecen esas fiestas clandestinas. Esa parte de la sociedad para mí es incomprensible.

—Yo veo los noticieros y no lo puedo creer. Dicen el speech de lo que creen ellos, hablan más que el entrevistado y luego le dicen: ‘¿Esto es así?’; y el otro está cansado porque el otro ya dijo cada pelotudez.

—El poderío de la derecha conservadora son los capitales. Menos mal que Argentina tiene al peronismo en el medio del sándwich entre el comunismo o la izquierda y los poderosos.

—El arma del peronismo es ganar las elecciones por cantidad porque son más los que no tienen que los que tienen. Si hay fraude no lo va a hacer el peronismo.

—El comunismo perdió la batalla porque el movimiento fraterno se transformó en otro monstruo.

—Las fuerzas de seguridad se nutren del mismo barrio de los bandoleros. Las comisarías viven de las prostitutas y del juego clandestino.

—Estados Unidos se está cayendo a pedazos y levantará mucha polvareda. Ya no les da el cuero para ser el gendarme del mundo, sí les da para amenazar.

—Estoy enamorado de (la banda) Los fundamentalistas del aire acondicionado. Se me cae la baba, yo insistí en que siguieran.

—Cuando uno tiene 71 la muerte es la gran aventura que uno tiene que correr. Yo la trato como en las canciones: familiarmente. Naciste y el otro gran paso es morirse. El resto pasa a ser secundario. El disco duro no da para todo y no está tan duro.

