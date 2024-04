Encontraron en Plaza Italia al ex jugador de la Selección Argentina Ángel Hugo Bargas que estaba desaparecido

El ex jugador de la Selección argentina en el Mundial 1974 Ángel Hugo Bargas, que estaba desaparecido desde la mañana de este domingo cuando salió de su casa del barrio porteño San Cristóbal; fue hallado en inmediaciones de Plaza Italia, a metros de La Rural de Palermo. El ex zaguero de Chacarita era buscado desesperadamente por sus familiares, ya que padece Alzheimer y demencia senil.

Fuentes policiales informaron a Infobae que un oficial de la División Seguridad Ciudadana de la Policía de la Ciudad, en su recorrida de prevención, vio a un hombre mayor desorientado en la intersección de Gurruchaga y Avenida Santa Fe. Luego, lo identificó al recordar el rostro que circulaba en el flyer de personas extraviadas.

De inmediato, el oficial dio aviso a la Comisaría donde se había radicado la denuncia, por lo que se tomó contacto con la hija de Bargas.

Justamente, este lunes más temprano, la mujer se presentó en la Comisaría Vecinal 3B y avisó a los policías que su padre, que padece problemas de dos enfermedades que le provocan pérdida de la memoria y confusión, estaba desaparecido.

La División de Personas Extraviadas de la Policía de la Ciudad informó que, ante la denuncia, se inició la búsqueda del paradero de Ángel Hugo Bargas, campeón nacional con Chacarita en 1969 y ex futbolista de la Selección argentina, que fue visto por última vez al salir de su casa de Catamarca al 1400.

“Salió solo, caminando desde el domicilio y no regresó”, dijeron fuentes del caso a Infobae y agregaron que, “cuando llego la cuidadora de la mañana, ya no estaba”.

De 1,79 metro, contextura media, tez clara y cabellos cortos canosos; Bargas vestía al momento de ausentarse un jean verde, un polar rojo y un saco negro; según se indica en el flyer de la búsqueda de paradero.

De inicios por Racing en 1965, el defensor al año siguiente pasó a Chacarita, donde fue campeón en 1969 y una de las glorias más recordadas. “Lo que me atrajo siempre es la gente. No se trata de ser hincha. Chaca lo vive. Lo viví yo en el campo. Chacarita tiene que estar en Primera, lleva público a rolete. Es un sentimiento. Llegás a amar al club. Los vestuarios fueron extraordinarios, nos divertíamos. Tuvimos técnicos interesantes de los que yo aprendí muchísimo, teníamos un excelente equipo y salimos campeones ganándole a River 4-1 en cancha de Racing. Chaca fue el espaldarazo que necesitaba”, contaba en una nota con este medio.

Tres años después, en 1972, se fue a jugar al E. A. Guingamp de Francia y sería en ese país donde terminaría su carrera.

Se retiró del fútbol en 1988 en el Angouleme francés, luego de pasar por FC Nantes, FC Metz, Girondins Burdeos, RC Strasbourg, Bastia y Stade Rennais.

En el medio, entre 1971 y 1974 fue parte de la Selección argentina que jugó el Mundial 74 de Alemania, del que fue eliminada tras la fase de grupos al perder por goleada con Holanda y caer ante Brasil. Con la camiseta celeste y blanca disputó en total 30 partidos y marcó un gol.

Tras su retiro, fue director técnico de Chacarita Juniors, All Boys, Atlético de Rafaela, Defensores de Belgrano y Talleres de Remedios de Escalada, Angouleme y Seressien, entre otros.

En 2019, en una nota con Infobae realizada en la misma casa de San Cristóbal de la que desapareció este domingo, Bargas contó que tras consagrarse en Francia y regresar al país tuvo que vender su colección de camisetas: se las dio a un coleccionista que le ofreció a cambio una importante suma de dinero.

“Es un poco monótona mi vida. Mi día a día es triste. Ya tengo más de 70 años y, lógicamente, la edad es un problema. Me cuesta. Pero digamos que el fútbol es así, llegamos a un límite que hay que pararse, aunque creo que la profesión de entrenador podría haberme dado un poquito más, pero son cosas que se dieron así. Por suerte estoy muy bien físicamente”, decía hace unos cinco años y cuando el Alzheimer y la demencia senil no habían dominado su vida.