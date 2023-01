A 7 años del hecho, piden el esclarecimiento de la muerte de un efectivo policial de drogas peligrosas

Con una marcha durante la mañana y una misa durante la tarde, familiares, amigos y organizaciones de Derechos Humanos, pidieron el esclarecimiento del fallecimiento de Federico Romero ya que la policía informó que fue un ahogamiento, pero las pruebas demuestran lo contrario. «Tengo el derecho de saber que cometieron con mi hijo, no busco nada, solamente la verdad», manifestó Gladys, madre de Federico, al Grupo de Medios TVO.

«Estamos en una convocatoria pidiendo justicia a los 7 años del fallecimiento de mi hijo Federico Romero, Oficial Inspector de la Policía de Formosa, quien prestaba servicio en el departamento de drogas peligrosas. Hace 7 años que sigo en la lucha pidiendo y exigiendo justicia porque las pruebas están todas en el juzgado, mi hijo no se ahogó, quisieron hacer figurar de que se ahogó, pero no es así», agregó Gladys.

Federico Romero falleció el 18 de enero de 2016 mientras se encontraba en un operativo policial sobre la Avenida Ribereña y el Riacho Formosa. Según la versión oficial se ahogó, pero su familia señala que el joven sabía nadar y que además las pruebas y análisis patológicos no encontraron diatomeas de plancton en los pulmones, esternón ni estómago, una norma en personas que fallecen por asfixia por inmersión.

«Otra gran sorpresa es que las prendas de mi hijo estaban todas ensangrentadas en la parte del bóxer y la parte de atrás, acá hay personas responsables. Ese 18 de enero el estuvo enfermo con parte médico ya que padecía dengue; esos certificados médicos se habían presentado pero el Jefe del Departamento le exigió a que se presente para hacer un relevamiento a orillas del Riacho, siendo que él desconocía totalmente este operativo», indicó la madre del efectivo fallecido

Del operativo participaron 10 efectivos en total, 2 de alto rango. A las 15:30 horas aproximadamente, unos efectivos informan a Gladys sobre el fallecimiento de su hijo manifestándose que se había resbalado y caído al agua. Tiempo después le devuelven sus pertenencias, pero su documento, billetera y celular estaban secos.

«Le dije que, si se cayó, iba a salir nadando porque el sabe nadar desde chico. Después me traen sus pertenencias personales, estaban secos y ahí pegue el grito de que le hicieron algo. Después el padre fue a la morgue y le dijeron que no lo vea, que le iba a hacer mal, pero si le hicieron firmar el certificado de defunción, estando mal lo firmó», precisó.

Todas estas cuestiones no son las únicas que llevan a la familia a pensar que lo ocurrido con Federico Romero tiene un gran encubrimiento por parte de la fuerza policial. La misma policía hizo las actuaciones de lo sucedido, denuncian, cuando debió intervenir una fuerza federal. Pese a todas las pruebas incorporadas en el expediente y a las irregularidades en la actuación, han transcurrido 7 años.

Gladys expresó que «la causa sigue abierta; por supuesto que hay encubrimiento. El letrado que lleva la causa presentó escritos de imputación a dos personal policial de alto rango, porque esas personas estuvieron en ese momento y saben lo que pasó con mi hijo. Es muy dudoso todo».

Por tal motivo el día de ayer se llevó a cabo una manifestación durante la mañana frente al Edificio de Tribunales, que consistió en un rondín por la cuadra exigiendo a los jueces y fiscales justicia. Por la tarde se realizó una vigilia con misa en la Plaza San Martín.

«Ese es el pedido porque ya pasaron 7 años y siempre está en movimiento el expediente presentando pruebas. Yo lo único que pido como mamá es que tengo el derecho de saber que cometieron con mi hijo, no busco nada, solamente la verdad. Que se haga justicia y que las personas involucradas sean castigadas», finalizó diciendo la madre de Federico Romero.

