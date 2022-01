A los 58 años, Nicolas Cage espera un hijo junto a su joven esposa

Compartir

Nicolas Cage y Riko Shibata coronan su relación sumando un nuevo integrante a la familia. Los actores confirmaron que están esperando su primer hijo juntos, y aseguran que ambos están “muy eufóricos” con la noticia.

Esta será la tercera vez que el actor va a ser padre, ya que tiene dos hijos fruto de relaciones anteriores: Kal-El, de 16 años, nacido de su matrimonio con Alice Kim, y Weston, de 31 años, nacido de su vínculo con Christina Fulton, la coprotagonista de Ojos de serpiente con quien también comparte el título de abuelo, ya que Weston les ha dado cuatro nietos hasta el momento.

El romance

La pareja salió durante un año antes de contraer matrimonio. Se conocieron en Shiga, Japón, a través de algunos amigos en común, mientras Cage trabajaba en el rodaje de Prisioneros de Ghostland. Las primeras fotografías que se tomaron de ambos tenían como escenario Nueva Orleans, y luego se mostraron juntos visitando un museo en la Nueva York. En agosto de 2020, después de llevar seis meses sin ver a su pareja, ya que cada uno estaba en su país de origen, el reconocido actor anunció que le había pedido matrimonio. La propuesta se realizó mediante una videollamada mientras ella estaba en Kyoto y él en Los Ángeles; luego, el ganador de un Oscar por Adiós a Las Vegas le envió un anillo personalizado de diamantes negros por correo a su domicilio.

La boda

Tras un año de romance, celebraron su matrimonio en el hotel Wynn de Las Vegas, un 16 de febrero de 2021. La fecha la escogió el artista como homenaje al cumpleaños de su padre, fallecido hace años. “Estamos muy felices” comentaba la pareja en un comunicado entonces. Para esta ceremonia intercambiaron tanto votos católicos como sintoístas.

Para la ocasión, Riko, fiel a sus raíces, lució un kimono artesanal y un ramo de flores amarillas y rojas. La novia se acercó hacia el altar por un camino repleto de pétalos de rosas, guirnaldas de luces y velas. Su canción favorita, “Winter Song”, del dúo japonés Kiroro, sonó de fondo. Cage, que lucía un emosquin negro de Tom Ford, también se encargó de vivir la celebración en sintonía con sus gustos y se encargó de que en su casamiento se leyeran poemas de amor de Walt Whitman.

Mientras que para Riko Shibata su boda con Cage fue la primera, el protagonista de Ghost Rider ya se había casado en cuatro ocasiones más. De hecho, es llamativa su afición a las bodas. La primera de ellas fue con la actriz Patricia Arquette, con la que estuvo seis años (entre 1995 y 2001). Tras esa relación, apostó nuevamente a contraer matrimonio junto con Lisa Marie Presley, hija de Elvis, pero la relación no resultó duradera ya que se casaron en agosto de 2002 y en noviembre de ese mismo año solicitaron el divorcio, que recién pudo hacerse efectivo dos años más tarde.

Luego de esos dos matrimonios fallidos, Cage no se dio por vencido y, en 2004, acudió a comer a un restaurante coreano en Los Ángeles y se enamoró perdidamente de una de las camareras, Alice Kim, con la que se comprometió al poco tiempo y contrajo matrimonio ese mismo año. En ese entonces él tenía 40 años y su mujer 19, al poco tiempo nació su hijo en común y en 2016 se separaron, aunque su amistad se mantiene hasta hoy.

En 2019 protagonizó uno de los matrimonios más fugaces de Hollywood al casarse con la maquilladora Erika Koike en Las Vegas y solicitar la anulación del mismo solo cuatro días después; el actor alegó por entonces que estaba “demasiado borracho” para casarse. Tres meses después finalmente se le otorgó el divorcio, pero no la anulación.

El actor de films como La Roca, Hombre de familia y Contracara parece atravesar un buen momento familiar y profesional, ya que este año, además de volver a ser padre, también se espera que regrese a la pantalla grande con tres nuevas películas.

