Víctor Pereira: «Para el MAP, el intento de proscribir a Insfrán, es un delirio utópico»

Tras conocerse una presentación de un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por parte del senador Francisco Paoltroni, el presidente del partido político Movimiento de Acción Popular -MAP- Víctor Pereira, opinó que “el absurdo intento de proscribir al doctor Gildo Insfrán, es un delirio utópico”, añadiendo que “no es fácticamente posible que la Corte vuelva a emitir un fallo, sobre el cual ya se ha expedido en varias ocasiones y a favor de la autonomía de la Provincia, esto es una doctrina de la Corte en donde ya determinó que el tema, es de Derecho Público Provincial y se mantiene en la postura de un país federal con autonomía en cuanto a su representación y sistemas electorales”.

“Por lo que considero que jurídica y legalmente, por ahora haya un fallo contrario donde la Corte ratifica su doctrina del ámbito público provincial», dijo, marcando que «en cuanto al tema electoral el máximo Tribunal Federal se ha mantenido en forma constante a través de todos estos años y ello, se ha respetado».

Por otra parte, el dirigente político del MAP aseveró que “debemos poner en valor y para ilustración de aquellos novatos dirigentes que hoy quieren tener y ocupar un espacio relevante en los medios de comunicación de la Capital Federal, lo que dice nuestra Constitución Nacional, como ser el artículo Art. 121: ‘Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación; el Art. 122.- Las provincias se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno federal; y el Art. 123: Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.

“Asimismo, el senador Paoltroni, sí, el mismo que defiende la destrucción y el desguace del Estado; que defiende las políticas de entrega de nuestra Soberanía de nuestros recursos naturales; que defiende un ajustazo sin precedentes sobre la población que ha llevado a la pobreza en tres meses del gobierno de Milei, a un 60%; el mismo que defiende la eliminación de las Obras Públicas en todo el País, dejando a miles de familias sin trabajo y sin recursos económicos para subsistir; el mismo que defiende que su gobierno libertario deje sin medicamentos Oncológicos a miles de pacientes con cáncer, etc, le recordamos que la Suprema Corte también ya resolvió la cuestión de la Ley de Lemas en la Provincia de Santa Cruz, quienes entre otros argumentos dictaminó y consideró que” el sistema de lemas no viola el igual valor que debe tener cada sufragio porque la posibilidad de que el voto sea redireccionado hacia otro candidato existe para todos los votantes incluso antes del escrutinio”, se explayó Víctor Pereira.

Por último, el dirigente mapista, expresó: “los principios de la soberanía popular y el pleno ejercicio de los derechos políticos de todos los formoseños, están ampliamente garantizados en Formosa a través del sufragio universal, igual, secreto y obligatorio, por lo que cada cuatro años, el pueblo se manifiesta a través del mismo y ningún trasnochado por ignorancia supina, crassa o afectada, podrá torcer los destinos de nuestra querida Formosa”.