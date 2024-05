La viuda de Hugh Hefner respondió a Holly Madison y negó ser una «manipuladora»

La polémica alrededor del legado de Hugh Hefner continúa. Esta vez, la publicación del libro de memorias de su viuda, Crystal Hefner, ha revivido antiguas riñas con personajes de la mansión, entre los que se encuentra su hijastro, Marston Hefner, y la exconejita, Holly Madison. En una reciente entrevista con Us Weekly, Crystal replicó frontalmente a las acusaciones de manipulación y ambición.

Desde enero pasado, los comentarios explosivos de Crystal en su libro Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself pintaron una imagen oscura de su vida en la Mansión Playboy. La residencia fue descrita como un lugar controlado por Hugh Hefner, donde ella y otras Playmates competían en un ambiente tóxico. “A veces me imaginaba como Rapunzel, encerrada en su torre, esperando ser rescatada. Pero nadie vino a rescatarme”, escribió Crystal.

Madison, exnovia de Hugh y protagonista del reality show The Girls Next Door, no tardó en reaccionar. En su podcast Girls Next Level—el cual co-conduce con Bridget Marquardt— Madison y Marston Hefner acusaron a Crystal de ser una “manipuladora maestra”. Alegaron que Crystal influyó en Hugh para cambiar su testamento cuando su estado mental ya no era el óptimo, beneficiándose económicamente de ello.

Por su parte, el heredero de Playboy afirmó que Crystal tenía una obsesión por el control y llegaba a influir en quién podía y quién no podía ingresar a la mansión.

“Sabías que debías tenerle un poco de miedo a veces, que no debías caer en su lado malo”, comentó Marston al insinuar que Crystal ejercía una “mano de hierro” por encima incluso de su esposo.

Crystal, de 38 años, se defendió enérgicamente en su entrevista con Us Weekly, afirmando que el veterano editor siempre fue el “rey del castillo” y que ella solo llevaba a cabo sus deseos. Asimismo descartó las acusaciones de manipulación del testamento, aclarando que Hugh tenía un abogado encargado de sus asuntos legales. También negó que haya sobremedicado a su exmarido, pues asegura que ella misma evita las píldoras recetadas y prefería que Hugh tomara la menor cantidad posible.

En cuanto a Holly y Bridget, Crystal comentó que ambas intentaban “sabotearla” y “desmoronar su vida”. “Si tengo un problema con alguien, iré a la persona y hablaré con ella. Obviamente, solo quieren atención”, dijo en respuesta a los comentarios emitidos en el podcast.

La tensión entre las dos exconejitas no es algo nuevo. Desde 2009, cuando Crystal se convirtió en la novia principal de Hugh tras su separación de Holly, la relación entre ambas se deterioró considerablemente. Una fuente cercana declaró a Us Weekly que “Holly odiaba automáticamente a Crystal” tras su romance con el CEO.

El conflicto entre las mujeres recrudeció con la intervención de otras exnovias de Hugh. Según consigna el tabloide, Kendra Wilkinson se alineó públicamente con Crystal en 2021, criticando a Holly por sus comentarios sobre la dinámica dentro de la suntuosa residencia y sus habitantes.

Las acusaciones de Marston Hefner sobre el funeral de Hugh también fueron rechazadas por Crystal, quien defendió la intimidad del evento al aclarar que solo invitó a amigos cercanos y al personal de la oficina del magnate.

“Soy la que vio morir a Hugh; ellos no. Marston vino, pero [sus hijos] no estuvieron con él 24-7″, declaró. Hugh falleció en casa, el 27 de septiembre de 2017 debido a una sepsis provocada por una infección de E. coli.

Aunque la controversia parece estar lejos de resolverse, Crystal expresó su esperanza de reconciliación. “Espero que todos podamos sanar y llevarnos bien. No guardo rencores”, afirmó en la publicación estadounidense.