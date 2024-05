Con una gran venta de locros, inaugura la EPEP N°3 una nueva Comisión del Club de Familias

Hoy desde tempranas horas se darán cita los miembros del Club de Familia de la EPEP N°3 para realizar la gran venta de locro. Cabe mencionar que la venta se dará en el establecimiento escolar sito en las calles Irigoyen y Mitre de la ciudad capital.

Este matutino dialogó con el nuevo presidente de la comisión, Andres Alvarez quien indicó que para esta venta se vienen preparando hace mucho tiempo y que todo lo recaudado será destinado a lo que en la escuela haga falta.

Álvarez comenzó diciendo: “en la escuela hemos comenzado con un desfasaje de muchas cosas, veía desde afuera que pasaban de largo algunas cosas y es por ello que me acerque a la directora y le plantee mi inquietud”.

“La Comisión de Padres se armó este año con una suerte de compromiso personal, nos hemos unido con varios padres”, acotó.

“Hemos arrancado con una reunión de la que han participado muy pocos padres, no se querían unir a este club hasta que me propuse yo como presidente del club, pero con la intención de que esta escuela vuelva a ser lo que fue hace muchos años”, indicó.

“Cuando nosotros arrancamos con esta comisión los baños estaban en deplorables condiciones, sabemos que no podemos pedirle todo al Gobierno de la provincia”, indicó.

Además debemos decir que hace algunas semanas atrás no había agua en los baños y cocina, gracias a la colaboración porque nosotros damos la cara, pudimos comprar los automáticos y arreglar este problema.

“Nosotros queremos que todos se sumen a formar parte de la Comisión, que todos los papás seamos quienes llevemos adelante la tarea de mantener en condiciones el lugar donde nuestros hijos pasan muchas horas de su día”, acotó.

Tranferencia bancaria

“Hemos decidido implementar este año la posibilidad de que abonen el aporte voluntario por transferencia por dos motivos, por un lado porque hay personas que no manejan efectivo y por otro lado, a partir del nacimiento de la criptomoneda y del manejo de las tarjetas, llegará un momento en que dejaremos de manejarnos con efectivo y solo lo haremos de manera electrónica. Además les facilitamos esa posibilidad a los padres que no pueden acercarse a abonar de esa manera a la escuela”, cerró.