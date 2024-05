Un clásico de Disney que regresa con una increíble nueva entrega de la saga

Disney+ ha lanzado finalmente el tan esperado tráiler y el póster oficial de Descendientes: el ascenso de Red, la nueva película de la popular franquicia Descendientes. La película musical original de Disney se estrenará el viernes 12 de julio, exclusivamente en Disney+.

¿De qué se tratará la

nueva historia?

La historia se centra en Red, la hija rebelde de la Reina de Corazones del País de las Maravillas, y Chloe, la hija de Cenicienta y el Rey Encantador. Cuando la Reina de Corazones incita un golpe contra Auradon, ambas jóvenes, a pesar de ser polos opuestos, deben unir sus fuerzas. Viajan al pasado con la misión de evitar el evento traumático que llevó a la madre de Red por el camino del mal.

Entre el elenco, destacan Kylie Cantrall como Red y Malia Baker como Chloe. Además, Brandy interpreta a Cenicienta, y Rita Ora da vida a la Reina de Corazones. Otros miembros del reparto incluyen a Dara Reneé, Ruby Rose Turner, Morgan Dudley, Joshua Colley, Peder Lindell, y Grace Narducci. China Anne McClain regresa en su papel como Uma, y Melanie Paxson retoma su papel como el Hada Madrina.

Descendientes: el ascenso de Red, cuenta con siete nuevas canciones originales, además de nuevas versiones de los éxitos “What’s My Name” y “So This is Love”. Torin Borrowdale es el compositor de la banda sonora, y Ashley Wallen está a cargo de la coreografía de los números musicales. La banda sonora será lanzada el 12 de julio, coincidiendo con el estreno de la película en Disney+.

El guion de la película fue escrito por Dan Frey y Russell Sommer, y la dirección estuvo a cargo de Jennifer Phang. Suzanne Todd y Gary Marsh figuran como productores ejecutivos, mientras que Mahita P. Simpson y Phang actuaron como coproductoras ejecutivas y Wendy S. Williams fue la productora. El diseño de producción fue responsabilidad de Mark Hofeling, la edición de Katie Ennis, el diseño de vestuario de Julia Caston y Emilio Sosa, y la dirección de fotografía de Declan Quinn.

En palabras de los creadores, “Descendientes: El Ascenso de Red es una celebración de la diversidad y la inclusión, donde los personajes de fondo se convierten en los protagonistas de su propia historia”, ha señalado Jennifer Phang en un comunicado de prensa emitido por la compañía.

El origen de la franquicia

Descendientes es una franquicia de películas originales de Disney Channel que combina elementos de fantasía y musical. La trama se centra en los hijos de conocidos villanos de Disney que viven en la Isla de los Perdidos y se les da la oportunidad de asistir a la escuela preparatoria en el reino de Auradon. Así conocimos a Mal, interpretada por Dove Cameron, como la hija de Maléfica, Evie (Sofia Carson), en el rol de la hija de la Reina Malvada, Jay (interpretado por Booboo Stewart) como el hijo de Jafar y Carlos (Cameron Boyce, que falleció en 2019) como el hijo de Cruella de Vil. La saga comenzó en 2015 como Descendientes. La historia comienza con los hijos de los villanos siendo invitados a Auradon. Deben decidir si seguir los pasos de sus padres o buscar su propio camino. En 2017 llegó Descendientes 2 donde la trama siguió a Mal, quien regresa a la Isla de los Perdidos sintiéndose presionada por las expectativas de Auradon, solo para encontrar que Uma, la hija de Úrsula, ha tomado el control de la isla. Y en 2019 se estrenó Descendientes 3.

Allí, Mal y sus amigos regresan a la Isla de los Perdidos para reclutar a nuevos estudiantes, mientras enfrentan nuevas amenazas que ponen en peligro la paz en Auradon. La saga ha sido bien recibida por su enfoque en la redención y la amistad, además de su atractiva mezcla de personajes conocidos en un contexto contemporáneo.