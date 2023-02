Aguará guazú: investigadora de la UNaF participó de publicación internacional

“Actualización del rango de distribución del lobo de crin Chrysocyon brachyurus en Argentina” es el nombre del artículo publicado recientemente por la prestigiosa revista internacional de conservación “Orix”, del que participó una investigadora de la UNaF.

Se trata de María Cecilia Juárez, doctora en Ciencias Biológicas a cargo del Centro de Ecología y Biodiversidad del Chaco Argentino (CEBiCA) dependiente de la Facultad de Recursos Naturales.

Tomaron parte de esta nueva edición de la publicación británica especialistas del Grupo Argentino Aguará Guazú y Ministerios de Recursos Naturales de Argentina, Estación Zoológica Experimental Granja ‘La Esmeralda’, Universidad Nacional de Formosa, Dirección Nacional de Biodiversidad, Administración de Parques Nacionales y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), entre los que se destacan los siguientes: Marcela Orozco, Nicolás Caruso, María Belén Natalini, Karina Iaconis, Marcela Tittarelli, Andrés Pautasso, Conrado Rosacher, Paula González Ciccia y Lucia Soler. La revisión del texto estuvo a cargo de Melissa Rodden.

A modo de reseña, Orozco compartió los avances investigativos en una nota que lleva por título “Peligro para el lobo de crin en Argentina: ¿son siempre buenas noticias en nuevas áreas?, planteando al final otros interrogantes como por ejemplo: ¿Cuáles son los factores que afectan la colonización de nuevas áreas por parte del lobo de crin, cómo los cambios de hábitat influyen en la supervivencia de la especie y cuál es la viabilidad de las poblaciones de lobo de crin en el margen sur de sus rangos?

En el resumen del artículo científico referido al Aguará guazú, los investigadores explicaron que “el lobo de crin Chrysocyon brachyurus , el cuarto cánido más grande, está categorizado como “casi amenazado” en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un indicador crítico de la salud de la biodiversidad del mundo”

Precisaron que “los objetivos de este estudio fueron actualizar la información sobre la presencia de esta especie en Argentina, comparar la distribución actual con la descrita anteriormente para 1988–2008 e indicar las áreas en las que la especie está expuesta a peligros particulares”.

“Creamos una base de datos que incluía 1051 registros nuevos de C. brachyurus para 2009-2021, además de registros para 1988-2008 que no se habían informado anteriormente. Calculamos el área de ocupación de la especie en Argentina en 500.000 km 2. La mayoría de los nuevos registros de C. brachyurusse encuentran en las ecorregiones Chaco Seco, Espinal y Pampeana”, señalaron.

Asimismo, revelaron que “nuestros hallazgos indican un área actual de ocupación un 61% más alta que la calculada a partir de los registros de 1988–2008. Sin embargo, la ubicación y frecuencia de las amenazas reportadas y la intensa transformación ambiental que caracteriza las áreas para las cuales obtuvimos nuevos registros sugieren implicaciones contrarias a la intuición para la conservación de la especie debido al aumento de las interacciones entre humanos y vida silvestre”

“Nuestro estudio revela la necesidad de una investigación sistemática para mejorar la comprensión de los procesos ecológicos que afectan al lobo de crin en Argentina, y ayudará en el desarrollo de estrategias de conservación para la especie”, destacaron finalmente.

Relacionado