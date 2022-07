Compartir

Agustín Rossi anticipó que la inflación de julio «será mayor a la esperada» y culpó a «algunos sectores» de impulsar una devaluación. En declaraciones radiales, el Titular de la Agencia Federal de Inteligencia desaconsejó «esta etapa para ansiosos» y pidió «entender a Batakis» que «asumió en medio de una corrida bancaria». Al mismo tiempo se refirió a las movilizaciones que llevan adelante los grupos sociales y cuestionó al saliente ministro Martín Guzmán.

“Hay que entender que Batakis asumió en medio de una corrida cambiaria”, afirmó Rossi en diálogo con»Toma y Daca». “Nadie del oficialismo puede desentenderse de la situación económica más allá de la cercanía o no a determinado ministro”

En la misma línea que Miguel Pesce, el Presidente del Banco Central, aseguró: “Hay sectores que pretenden una devaluación. Pero hay una tensión porque el Gobierno no va a hacer eso para no empobrecer a los argentinos”

Tras el reclamo que llevan adelante los movimientos sociales, Rossi pidió mayor respaldo: “Yo entiendo las miradas y lo que representan la CTA o Lozano. A todos quiero transmitirles que hay que reflexionar sobre el contexto. El tema no son los anuncios de Batakis, en todo caso, lo que hoy suceda en la economía hay que contextualizarla en la tensión entre los que quiere una devaluación y el Gobierno que no quiere eso. Hoy cualquier militante que se precie de nacional y popular tiene que estar del lado del Gobierno”

En relació a la inflación, el titular de la AFI se refirió a la inflación: “La remarcación de precios registrada en los últimos días va a generar una inflación mayor a la esperada de julio, que generará un deterioro de los salarios” y aprovechó a dejarle un mensaje al exministro de economía, Martín Guzmán: “Fíjense lo singular de este proceso: Guzmán decía que había que desestresar al economía y es paradójico que su renuncia generó un estrés asimilable a lo que sucedió después de la derrota electoral de Macri”

