Alberto Fernández hizo un balance de su primer mes de gestión: «Cumplimos con lo que dijimos que ibamos a hacer»

El presidente Alberto Fernández aseguró que su primer mes de gobierno tuvo «todo el empeño y esfuerzo» por cumplir con lo que dijo que iba a hacer, y afirmó que «no hay mayor acto de corrupción que mentirle a un votante y después hacer todo lo contrario».

«Críticamente, porque soy por naturaleza crítico», comenzó diciendo el mandatario al hacer un balance de su primer mes de gestión, pero enseguida agregó que desde el gobierno le pusieron «todo el empeño y esfuerzo».

«Le pusimos todo el empeño y esfuerzo, y cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer. No hay mayor acto de corrupción que mentirle a un votante y después hacer todo lo contrario», dijo en una entrevista a El cohete a la Luna.

Agregó que tiene la «tranquilidad» de estar haciendo «exactamente» lo que dijo y, en ese sentido, remarcó que «los jubilados, los que pagan y trabajan» saben que es así.

«Les dije que me voy a ocupar de ellos y que iba a volver a promover el consumo, que iba a cuidar los precios para que se termine este desbande de ganancias extremas por parte de los supermercados y la industria agroalimentaria», apuntó.

Agregó que tiene la «tranquilidad» de haber puesto «todo el empeño, todo el esfuerzo», y de no haber «defeccionado en ninguna» de sus «promesas».

«Vamos a seguir en ese rumbo. Y los que tienen que pagar los impuestos también lo saben, porque lo dije», afirmó.