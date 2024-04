Calamaro sobre la Ley Bases: «Los que votaron en contra y van llorando indignados ostentan moral impoluta»

Durante la mañana de este martes, la segunda versión del proyecto de Ley Bases obtuvo la aprobación en general en la Cámara de Diputados. La maratónica sesión se definió por 142 votos afirmativos, 106 en contra y 5 abstenciones. Mientras los legisladores esgrimían opiniones a favor y en contra, en una jornada caliente dentro del recinto, en las redes sociales el debate se vivió minuto a minuto. Y allí volvió a expresarse Andrés Calamaro, quien en los últimos tiempos viene generando diversas polémicas con sus opiniones, tal como sucediera con la marcha en defensa de la UBA o el cierre del programa Cocineros argentinos en la TV Pública.

En esta oportunidad, todo se disparó a raíz de un usuario que compartió una foto del diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, quien se había referido al proyecto como “Ley Pasta Base”. Desde su perfil anónimo en X, donde bajo el alter ego de Ezra Pound dispara su autodenominado “stand up fascista”, Calamaro citó el mensaje e ironizó acerca de la jornada parlamentaria:

“No soy ducho en leyes ni actualidad (la actualidad en sí es una estafa porque se supone que es una proyección de la realidad y dista mucho) pero me alcanza con suponer quienes votaron en contra y van llorando indignados, puesto que ostentan (poseen) moral impoluta”. Minutos después, a modo de aclaración, el cantante citó su propio mensaje: “Para instalarme en la vereda de enfrente”, reforzó en la cuenta no oficial @Galimbe64457296.

Vale mencionar que la segunda versión del proyecto presentado por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) obtuvo la aprobación gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y MPN). Votaron en contra Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el bloque socialista y la cordobesa Natalia de la Sota.

La semana pasada, Calamaro se había trenzado en una discusión virtual con Malena Pichot, a raíz de la multitudinaria marcha en defensa de la educación pública. “En el confinamiento las universidades seguían abiertas, como las escuelas y los comercios. Los aeropuertos siguieron con sus actividades normales y no nos vacunaron”, escribió entonces El Salmón, y entre los comentarios se destacó el de la humorista.

“Cerrá el orto, Andrés”, le contestó Pichot y dio inicio a un intercambio entre ambas figuras: “Malena… Para ser humorista te tomás demasiado en serio. Seguí marchando para Palestina y por una demagogia legal y gratuita”. Pero no quedaría ahí, ya que se volvió a referir a la artista y aseguró que “hacés quedar a la demagogia como una de las bellas artes”.

No es la primera vez que las declaraciones de Calamaro despiertan polémica. Previamente, el exlíder de Los Rodríguez había definido como una “muy buena noticia” el cierre sorpresivo de Cocineros Argentinos después de 15 temporadas en la pantalla de la TV Pública. “No es una frase textual, pero me revienta el auge de los cocineros en televisión”, agregó.

Luego, Andrés profundizó sus opiniones haciendo referencia a su propio oficio. “Ningún músico que yo conozca cobra sueldos públicos ni del sector privados: o nos contratan o bregamos por un anticipo de regalías o vamos a la gorra o la taquilla. El anticipo está reservado a una elite minoritaria”, expresó el artista.

“Uno de cada mil o diez mil músicos puede vivir de tocar, cantar, producir, organizar conciertos o editar discos. Solo pensar en trabajadores que cobran sueldos públicos nos resulta obsceno, así sean cocineros o científicos”, agregó. Luego aclaró qué fue lo que quiso expresar con el tuit inicial de esta polémica: “Jamás celebré la suspensión de un contrato (o despidos), solo contesté con sarcasmo a otro X irónico”.