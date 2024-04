La Argentina utilizó reservas para pagarle US$ 1.900millones al FMI

La Argentina realizó un pago de unos US$ 1.936 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), generando una caída en las reservas del Banco Central, que terminaron en US$ 27.575 millones. En el último día de abril, la autoridad monetaria compró US$ 194 millones.

“En abril el BCRA totalizó compras por US$ 3.348 millones, el mejor registro mensual del 2024”, afirmó el economista Gustavo Quintana.

Desde diciembre 2023, el Banco Central acumuló compras por US$ 14.724 millones.

Negociaciones con el FMI

Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en Buenos Aires para la octava revisión del acuerdo de facilidades extendidas, se informó desde el organismo.

La llegada de los funcionarios del FMI se da al tiempo que el titular del Banco Central, Santiago Bausili, se encuentra en China con el objetivo de renegociar el swap de monedas con ese país por un total de 4.900 millones de dólares.

“Proporcionaremos actualizaciones a su debido tiempo a medida que avancen las discusiones en las próximas semanas”, se informó oficialmente desde el FMI.

“El objetivo del Fondo sigue siendo apoyar los esfuerzos en curso de las autoridades para restablecer la estabilidad macroeconómica, apoyar a las familias trabajadoras y para sentar las bases de un crecimiento más sólido y sostenible”, agregaron desde el organismo.