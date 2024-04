Milei celebró la media sanción: «Es un primer paso para sacar a la Argentina del pantano»

El presidente Javier Milei celebró la media sanción que recibieron la denominada Ley Bases y el Paquete Fiscal en la Cámara de Diputados y felicitó a los diputados que, según consideró, “entendieron el momento histórico” en el que debieron votar a favor. Además, destacó que se trató de “un primer paso para sacar a la Argentina del pantano”.

“La Cámara de Diputados de la Nación acaba de aprobar la media sanción de la totalidad de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas. Quiero agradecer la enorme tarea de todos los diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto”, destacó el mandatario en sus redes sociales.

En ese sentido, adelantó que la media sanción representa un “primer paso estamos cada vez más cerca de poder encontrarnos el 25 de Mayo en La Docta, Córdoba, para dar inicio a una nueva era de prosperidad para la Argentina. Como decía el General San Martín: ‘Seamos libres, que lo demás no importa nada’”.

El jefe de Estado volvió a pronunciarse en su cuenta de la red social X, tras la aprobación en general y en particular del Paquete Fiscal, el otro proyecto de reformas impositivas que el Gobierno considera esencial para la gestión que salió airoso de la cámara baja. “La historia recordará a quienes con honor y valentía estuvieron del lado del pueblo y no de los políticos que nos trajeron hasta acá. Cortar con 100 años decadencia no va a ser fácil pero unidos vamos a romper con el statu quo”, dijo Milei, y elogió con nombre propio a los diputados del PRO, Cristina Ritondo y Silvina Lospennato.

El bloque de La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del PRO y de Hacemos Coalición Federal, cuya cara visible es el diputado Migue Ángel Pichetto, quienes votaron las dos normas y posibilitaron que el Gobierno se alzara con el primer triunfo a nivel legislativo desde que asumió el poder.

La Oficina del Presidente

En paralelo, desde la cuenta de X Oficina del Presidente publicaron un comunicado en el que expresaron: “Javier Milei celebra la media sanción de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos obtenida en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y reconoce la labor patriótica de los Sres. Diputados Nacionales que colaboraron en su elaboración, defendieron la norma en el recinto, y apoyaron con su voto las reformas que nuestro país necesita. Especialmente a los Sres. jefes de sus respectivos bloques, Cristian Ritondo, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo de Loredo, quienes han dejado de lado toda diferencia partidaria en favor de la Nación”.

“El pueblo argentino requiere representantes dispuestos a terminar con los privilegios de la casta y la república corporativa, en pos del futuro y el desarrollo de la Patria. La regencia de los protectores del statu quo concluyó el 10 de diciembre. Es tiempo de aquellos dispuestos a poner el cuerpo para reinsertarnos en el camino de grandeza que un día nos llevó a ser un país próspero”, agregó.

Además, expresaron: “Los argentinos que viven de su trabajo, aquellos que dedican sus esfuerzos al estudio y al progreso, quienes anhelan un porvenir prometedor para sus descendientes y las generaciones venideras, aguardan con expectativa que la grandeza vista en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados se reproduzca prontamente en el Senado”.