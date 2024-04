Chris Hemsworth se enojó por rumores que surgieron tras revelar su riesgo de Alzheimer

El actor australiano Chris Hemsworth habló fuerte y claro sobre los rumores que han circulado sobre su salud después de que se revelara su predisposición genética al Alzheimer. En una entrevista con Vanity Fair, Hemsworth expresó su frustración por las interpretaciones erróneas de sus palabras sobre la enfermedad.

Según indicó el intérprete de Thor, él no ha sido diagnosticado con la enfermedad, ni tiene planes de retirarse de su profesión.

“Realmente me enfadó porque sentí que había sido vulnerable con algo personal al compartir esto”, confesó a la publicación. “Por mucho que dijera ‘Esto no es una sentencia de muerte’, la historia se convirtió en que tengo demencia y me estoy replanteando la vida y planeando mi retiro, etc”.

Esta controversia comenzó hace dos años, cuando, en un esfuerzo por entender mejor su salud y cómo podría prolongar su bienestar físico y mental, Hemsworth participó en Limitless, una docuserie producida por National Geographic.

En el programa, se sometió a varios exámenes médicos, incluidas pruebas genéticas que revelaron que posee dos copias del gen APOE4. Este resultado lo coloca en un riesgo significativamente mayor de desarrollar Alzheimer en comparación con la población general. Es importante señalar que esta condición genética no equivale a un diagnóstico de la enfermedad, sino que indica una susceptibilidad más elevada a ella.

A pesar de su frustración, Hemsworth también encontró un ángulo de humor en la situación. Él asegura que esa es la manera en que su familia ha enfrentado adversidades en el pasado: con ligereza y sin tomarse las cosas demasiado en serio. En diálogo con la revista, recordó que en un artículo leyó la frase “ojalá el actor se olvide que está retirándose y regrese”, lo que le hizo reír.

En respuesta a las tergiversaciones, Hemsworth ha sido enfático al mencionar que sigue activo en su carrera y además está interesado en buscar nuevos proyectos y roles que desafíen su capacidad actoral. De hecho, ha mencionado su interés en trabajar con directores de la talla de Christopher Nolan, Kathryn Bigelow, Greta Gerwig, Martin Scorsese, y Steven Spielberg fuera del rubro de acción.

Además, compartió su deseo de poder participar en otro film de Thor, a pesar de los sentimientos encontrados sobre su última aparición en la entrega titulada Amor y trueno. “Me dejé llevar por la improvisación y la locura, y me convertí en una parodia de mí mismo”, lamentó Hemsworth sobre su enfoque en el filme del superhéroe dirigido por Taika Waititi.

Aunque el retiro todavía es una posibilidad muy lejana, el actor sí había pensado en tomar un descanso temporal pero por otros motivos. “Se salió un poco de proporción”, dijo a Entertainment Weekly en 2023. “Quería tomarme un tiempo libre porque llevo 10 años trabajando y tengo tres hijos con los que quiero pasar más tiempo. La información sobre la predisposición… me permitió hacer un montón de otros cambios… desde la nutrición hasta mi entrenamiento, hasta mi agilidad mental”.

La familia, además, no descuida su bienestar físico luego de que todos sus integrantes se hicieran pruebas genéticas. Los resultados confirmaron que Craig Hemsworth (padre de Chris) también porta el gen, al igual que el abuelo del actor, quien falleció tras una larga lucha contra el Alzheimer.

Recientemente, Craig ha empezado a mostrar signos tempranos de la enfermedad, lo que implica el inicio de una etapa desafiante tanto para él como para su familia.