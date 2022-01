Analizan implementar el cobro del «servicio de playa» en las estaciones de servicio

Compartir

Desde la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste analizarán la implementación del cobro del servicio de playa debido al congelamiento en los precios de los combustibles y en el volumen de comercialización.

En algunas provincias del sur del país, las estaciones de servicio ya hablan del cobro de un extra por el servicio de carga de combustibles para compensar la falta de incremento en los precios y la medida parece extenderse a otras regiones como el Noreste. Al respecto, Faruk Halaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (CESANE), dialogó con el Grupo de Medios TVO y señaló que la medida ya había sido implementada años atrás ante situaciones similares a las que actualmente están atravesando en el sector.

«Nosotros esa propuesta ya la hicimos en la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), y en principio dijimos no porque iba a aumentar en enero el combustible, no pasó nada y sigue todo igual, es más hay mucho combustible que se deriva a la zona atlántica y que no vienen a la zona norte por el motivo de que están de turismo los porteños. Entonces realmente el servicio de playa no es ningún invento porque eso ya fue aplicado hace 10 años atrás. Ya se aplicó ese mismo servicio de playa. Toda esta situación es una película que ya la vivimos, no una vez, tres veces, en el 2001, 2003 y en el 2018 ya la vivimos a esta situación de que comienzan a faltar combustibles porque congelan los precios», explicó Halaf.

El motivo es el congelamiento de precios y volumen de venta que tienen las estaciones de servicio de la región y que, señaló están en crisis por eso. «En mayo del año pasado se produjeron 4 aumentos seguidos en un mes pero se actualizó en parte, no en su totalidad. La inflación había sido hasta ese entonces, con precios teóricamente congelados en la actividad comercial, ́teóricamente congelados en la actividad comercial´, los combustibles si están congelados en la realidad porque lo otro es un congelamiento entre paréntesis. Los costos operativos de las estaciones de servicio se siguieron incrementando a la par de la inflación. Tenemos una inflación promedio del 3% mensual, calcula que tenes después de mayo, que fueron los últimos aumentos, tenes 7 meses de congelamiento de los productos, mínimo había que haber actualizado un 21% y no me guio por el barril de petróleo internacional», agregó el representante del sector.

Basados en esta explicación es que desde el sector están solicitando al gobierno nacional que se actualicen los precios en los combustibles teniendo en cuenta que muchas estaciones están entrando en crisis por estos motivos. «El inconveniente radica en que nosotros tenemos congelados los precios desde hace 7 meses y además el volumen, porque en una época estaban congelados los precios, pero no el volumen, entonces vos vendías más cantidad y compensan esa falta. Ahora tenemos congelados los precios y congelado el volumen por el cupo, entonces los ingresos siguen congelados en valores no reales», añadió.

Por ello, desde el sector ya adelantaron que el cobro del servicio de playa «es una medida que se va a hacer si realmente no hay una repercusión a nivel nacional y se nos incrementa».

«Ahora se está negociando a ver que se va a hacer. Si no ocurre algo a la brevedad creo que se va a aplicar el servicio de playa me imagino a nivel de país. Todavía no hemos hecho la reunión de CECHA este mes y ahí veremos si se decide aplicarlo en todo el país o no», concluyó diciendo Halaf.

