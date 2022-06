Aníbal Fernández replicó a un funcionario paraguayo

Compartir

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que la investigación que realizó la Policía Federal (PFA) sobre los tripulantes del avión venezolano retenido en Ezeiza no encontró «ninguna relación específica con organizaciones terroristas» y remarcó que en su función no se maneja «con conjeturas».

Por otro lado, Fernández recibió una carta oficial del ministro del Interior de Paraguay, Federico González, quien le manifestó que valoraba «el trabajo encarado por el Gobierno de la hermana República Argentina que, en forma expeditiva, ha actuado con relación a la aeronave de Entrasur», en referencia a la aeronave de la empresa de carga ligada a la aerolínea venezolana Conviasa.

Al dar detalles sobre la actuación de la PFA en el caso, Fernández señaló que «el análisis de la Policía Federal es que no hay ninguna relación específica con organizaciones terroristas», dijo que su forma de trabajo es evitar las «conjeturas» y llamó a «esperar que la investigación siga avanzando».

«No voy a estar viviendo mi vida en función de las pelotudeces que digan estos tipos. Estamos hablando de cosas que hay que analizar como corresponde: un avión entró con determinadas condiciones y uno tiene la obligación, porque para eso me pusieron, de trabajar; eso ha hecho la PSA y la Policía Federal», amplió en diálogo con El Destape Radio.

El titular de la cartera de Seguridad se refirió de ese modo a las declaraciones que había hecho el ministro de Inteligencia del gobierno paraguayo, Esteban Aquino, quien en diálogo con la radio ABC Cardinal 730 AM de ese país dijo que el piloto del avión venezolano, el iraní Gholamreza Ghasemi, «se trata de una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda» y que no era un nombre «parecido» ni un «homónimo ni nada».

Consultado por estas afirmaciones, Fernández replicó que «el ministro de Paraguay (por Aquino) puede decir lo que se le antoje» y agregó: «Es la visión de él, nosotros tenemos que seguir analizando los elementos que tenemos, como lo venimos haciendo desde el primer momento».

En el mismo sentido, aconsejó: «Tenemos que ser prudentes y cuidadosos cuando expresamos cualquier cosa». En cuanto a la primera comunicación que tuvo la Argentina con Asunción por el Boeing 747 de Entrasur, Fernández sostuvo que «la información que llegó de Paraguay consistía en advertir que ese avión ya había estado en ese país en mayo, pero no lo vinculaba al terrorismo» y luego planteó que por la historia de Argentina, que sufrió los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA, la responsabilidad del Gobierno es «analizar caso por caso».

