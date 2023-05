Aníbal Fernández sobre La Cámpora: «Le hicieron la vida imposible» al Presidente

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que el próximo jueves estará presente en Plaza de Mayo para participar de la convocatoria realizada para recordar la asunción de Néstor Kirchner como presidente, hace 20 años.

«Voy a ir al acto del jueves, mi agrupación está trabajando en eso», afirmó, convirtiéndose en uno de los primeros funcionarios que integran el círculo del presidente Alberto Fernández en confirmar su asistencia al encuentro que tendrá como única oradora a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El ministro de Seguridad recalcó que sus diferencias con La Cámpora “no tienen solución” y que a pesar de todo el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner es una fecha que le “permite festejar” también a él.

“Es un acto que me permite festejar a mí también. Se cumplen 20 años de haber asumido ministro del interior y nada menos que de Néstor Kirchner, me llena de orgullo”, expresó Aníbal Fernández.

Y agregó: “Mis diferencias con la Cámpora no tienen solución, con lo cual no voy a perder el tiempo en discutirlas. Ellos harán lo suyo y yo haré lo mío”.

En ese sentido, sostuvo “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, con lo cual llegado el punto en el que las cosas se resuelvan, y como nosotros entendemos que las PASO son las que terminen definiendo una actitud concreta, todos tendremos que empujar para el mismo lado”.

Dicho esto, retomó las críticas a algunos sectores del kirchnerismo cuando declaró: “Nunca jugué en mi vida en contra de un presidente peronista como sí han jugado un montón de otros compañeros que no viene al caso mencionarlos. Pero jugaron en contra de Alberto, le hicieron la vida imposible durante todos estos años, y ellos malograron muchas de las políticas públicas que tendrían que haberse llevado a la práctica”.

Finalmente, Aníbal Fernández aclaró que “no tiene problemas personales con nadie” y que sus diferencias nacen de “determinadas políticas, determinadas actitudes y determinados gestos mezquinos, aprovechados y ventajeros” que lo llevan a no tener relación “con determinado segmento”.

