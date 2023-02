Aníbal Lotocki reapareció en los medios y se refirió a su situación judicial

En febrero de 2022, el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión por el delito de lesiones graves. La causa se inició por las denuncias de las modelos Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa, quienes acusaron al médico de realizar cirugías estéticas con productos prohibidos y en cantidades exageradas, lo que les provocó un importante daño en su salud.

El fiscal Sandro Abraldes había solicitado una pena de siete años y también que se sume el delito de estafa pero el acusado fue absuelto por ese delito. También se lo condenó a cinco años de inhabilitación para impedirle que practique la medicina. Los abogados de Lotocki apelaron y la causa está en manos del Tribunal de Casación, que podría expedirse en las próximas semanas.

En ese contexto, Lotocki volvió a dar una entrevista. Fue en Intrusos (América) el programa en que el cirujano rompió el silencio. “Desde 2017 o 2018 que no hablo, por recomendación de mis letrados. Me dijeron que esto no se dirime en los medios de comunicación, que esto hay que resolverlo en la justicia. Por eso me llamé a silencio”, comenzó diciendo.

“Si esto es ratificado por Casación, yo no solo podría ir preso sino que también quedaría inhabilitado para ejercer por algunos años, por lo menos”, aclaró sobre su situación judicial. “Esto es lo único que sé hacer, a lo que dediqué toda mi vida. Tengo cuatro hijos, tengo familiares, tengo cuestiones que mantener. Si no puedo trabajar, es una preocupación. Entiendo que debíamos recurrir a esta sentencia porque yo no hice nada que no fuera dentro del marco legal, nada ilegal”, agregó.

“En 2015 el cuerpo médico forense dictaminó por unanimidad que las enfermedades no tienen nada que ver con los procedimientos que yo realicé. Sin embargo en estos 7 años, en la prensa se seguía diciendo que sí”, argumentó Lotocki.

Acerca de su defensa en el juicio, dijo: “Nosotros mostramos una resolución del Anmat donde dice claramente que el producto que apliqué está permitido, que se puede colocar en los lugares que colocamos, en las profundidades que colocamos, con las cantidades que colocamos. Pensé que la causa estaba resuelta. No obstante el juez encuentra un vericueto donde dice: ‘En el consentimiento informado vos no colocaste una leyenda que diga que esto produce granuloma. Y yo el granuloma lo considero una lesión’. Y nosotros planteamos que el granuloma no es una lesión: el granuloma es una reacción del cuerpo al metacrilato, a cualquier producto que pongas… una prótesis mamaria que se encapsula, un implante dental, un punto de sutura o una inyección de vitamina produce granuloma… Imaginate que si un granuloma fuera una lesión, todos los médicos estaríamos presos”.

“Yo entiendo que Casación tiene todos los elementos para absolverme. No hay fecha, esto es contingente, según los tiempos de la justicia. Yo tengo esperanza, la fe de que sí, no habría por qué no hacerlo”, se ilusionó.

Asimismo, Lotocki puntualizó: “Lo que más me preocupa son mis hijos, porque son chicos y no entienden bien y por ahí prenden la tele y aparecen cosas como que: ‘Va a ir preso’. ‘Es un asesino’… Y es muy difícil de explicarles. Somos médicos, los médicos a veces tenemos estos problemas… Existe mucha mala praxis en la medicina, pero es raro que alguien sea nombrado en los medios”.

“Me tocó operar a mucha gente famosa, conocida, del medio. Eso es lo que importa. Si no lo hubiera hecho, probablemente nunca hubiera aparecido ni nadie se hubiera enterado de nada. Creo que cometí un error de no comunicarme, de no expresar, de no contar mi verdad”, agregó. A la vez, admitió que sigue ejerciendo aunque el panorama es distinto. “Me es más difícil trabajar. Si vos le preguntás a alguien si se quiere operar con Lotocki, te van a decir: ‘No, con ese loco no…’, porque escuchan muchas cosas. Hay cosas que se dicen que no son ciertas, que ya pasaron que ya fueron juzgadas y se sigue diciendo”, dijo.

“Yo estuve en prisión 15 días y fue terrible. Toda mi familia estaba muy preocupada. Así que te imaginás la preocupación que tengo, pero confío en que la Justicia va a hacer justicia”, cerró.

