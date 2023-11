Ante ola de calor piden «uso racional de la energía»

A raíz de las condiciones meteorológicas extremas registradas en todo el norte del país, fenómeno que había comenzado en Brasil y varios países de Latinoamérica a causa de un “domo caliente”, desde la prestataria de energía eléctrica piden un uso racional de la energía.

El gerente de Refsa Energía, Benjamín Villalba, recordó que las temperaturas elevadas tuvieron picos de 45 grados en Las Lomitas, con una sensación de 50 grados de sensación térmica, afectando a los sistemas eléctricos, todos expuestos a la luz solar.

“Es un fenómeno que se llama domo, que ya afectó otras zonas del mundo y nos toca a nosotros”, enfatizó, marcando que involucra altas temperaturas durante varios días.

No obstante, dejó en claro que “se dio el servicio como corresponde”, a la vez que les pidió a los clientes “el uso racional de la energía, aunque no es fácil, por la temperatura que tenemos”.

Dijo el funcionario que el intenso calor trae consigo una alta demanda energética de parte de la población, como se vio el sábado y domingo, sumado a algunas tormentas con ráfagas de viento que también afectaron al servicio.

“Quiero que la gente entienda que este domo que se forma, nos lleva a tener altas temperaturas, por lo tanto mayor demanda, tenemos una restricción al ser punta de línea”, explicó.

Reveló además que tras una reunión con responsables de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), anticiparon que este verano tendrá “la mayor temperatura de los últimos 81 años”, por lo que es necesario prepararse.

Sobre el funcionamiento del sistema formoseño, comentó que en la siesta del domingo 12 se registraron tres colapsos de tensión, conocidos como “bajones”, aunque el sistema local soportó, no así Chaco y Corrientes, donde hubo cortes de energía.

“Estamos alertando a la población que tendremos estos inconvenientes si este domo sigue estando en el lugar que está, tendremos que extremar nuestro trabajo, pedirle a la gente que nos acompañe en el uso racional de la energía, que no prendan todos los aires, porque eso empieza a cargar el sistema, o sino el sistema empieza a tener variaciones de tensión por la gran carga que tenemos”, aseveró.

Reconoció Villalba que ya se visualizan problemas en el consumo a raíz de que la generación de energía emite baja tensión. “Nuestra novedad es que estamos dentro de un nuevo contexto meteorológico, nos afecta en que la gente consume más energía, nuestro sistema que está al aire libre, está expuesto a estos tipos de rigores, pero estamos dando el servicio acorde a la situación”, subrayó.

Licitación internacional

En otro orden, el funcionario confirmó que el pasado viernes 10 se llamó a licitación a la obra de la nueva línea de 132 mil voltios, que va desde La Gran Formosa a Pirané y desde allí a Ibarreta, un total de 195 kilómetros de una nueva línea de transmisión de energía, que robustecerá el corredor en alta tensión.

Señaló que se presentaron a esta licitación internacional siete oferentes interesados en esta obra, pliegos que están en la Secretaría de Energía de la Nación.

La nueva obra será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones, en el marco del Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional.