Arrúa: “Los adultos mayores del IPS tienen la seguridad de que hay un Estado presente”

El administrador del Instituto de Pensiones Sociales (IPS), Hugo Arrúa visitó el piso de “Expres en Radio” donde destacó el trabajo de asistencia que lleva adelante el organismo con los adultos mayores que nuclea. En ese sentido contó que por la pandemia de coronavirus, toda la asistencia presencial se pausó, pero de todas formas continúan con un acercamiento diario con cada uno de ellos teniendo en cuenta su vulnerabilidad.

“Esta pandemia nos está dejando enseñanzas muy fuertes, rápidas, estimábamos que el uso de la tecnología cada vez se iba a ir dando de mayor manera y hoy se aceleró todo, tenemos reuniones por Zoom, sacamos turnos por las redes, aceleró todo un proceso de vida que va a cambiar el mundo en todo sentido. Formosa no está exenta a eso, cambiaron muchas cosas, en la institución que llevo adelante nos cambió la vida porque nosotros teníamos los adultos mayores en una asistencia presencial continua en las Casas de la Solidaridad con todo un proceso cultural y de pronto lo tuvimos que frenar. Nosotros podemos ir variando nuestro estilo de vida, pero el adulto mayor tiene un proceso distinto no, ellos están viviendo una etapa del jubileo donde las cosas son más normales en el sentido de la ocupación de su tiempo, fue muy difícil que se dejen de ver entre ellos y de pronto quedarse solos en su casa con lo que eso significa”, comenzó explicando.

En ese marco “hemos hecho un trabajo muy fuerte desde el IPS para tratar de crear una conciencia distinta respecto a la soledad del adulto mayor que cuesta porque ellos tienen sus tiempos y hoy ese adulto mayor se vuelve a encontrar en un estado donde no encuentra el interlocutor, el tiempo que él quiere y se complica todo. Nosotros hemos hecho una encuesta en este estado de pandemia para ver cómo están nuestros adultos mayores y lo que resultó es muy importante; un 80% están un poco decaídos por el hecho de que quieren volver a la Casa de la Solidaridad, encontrarse con amigos pero a su vez, en un gran porcentaje, tienen conciencia de lo que es el coronavirus y de la importancia de que se mantengan aislados por su vulnerabilidad, también tienen la seguridad de que hay un Estado presente y saben que de existir algún inconveniente sobre su salud, hay un Estado que da garantía de atención y esto es muy positivo”.

“Este año teníamos planificadas una serie de actividades especiales que iban a potenciar todo, el año pasado cuando habíamos hecho los Juegos de la Tercera Edad le habíamos agregado los Juegos de la Tercera Edad Cultural que fue un éxito donde los adultos mayores de cada localidad venían con sus capacidades artísticas a participar a la capital y queríamos fortalecer eso e ir potenciando en más días con inclusive la parte activa o física para hacer caminatas, maratones donde tenga que ver el estado de salud de salud desde lo físico pero ocurrió esto y nos paró bastante porque no podemos hacer reuniones, pero lo más importante es que debemos cuidar la vulnerabilidad del adulto mayor en esta crisis”, expuso.

“En los concursos que hacíamos se hacían eliminatorias locales, hubo situaciones donde habíamos traído dos adultos que llegaron a la final y era imposible determinar quién iba a ganar porque eran muy buenos todos, ellos pasaron de un estado casi olvidado a un estado de protagonismo que es lo que nosotros queremos buscar cuando hablamos de que calidad de vida no es solo que coma bien o tenga los medicamentos sino que también es acordarte de ellos, darle participación y que sean activos en todo lo que tenga que ver con la realidad social”, destacó.

También valoró que el IPS realiza la entrega de medicamentos, sumados a otros beneficios que les brindan a los adultos mayores. “Tenemos una farmacia alternativa que da los medicamentos que provee la provincia para casos específicos como presión alta, diabetes, algunas enfermedades comunes al adulto mayor, pero de existir necesidades superiores tenemos el programa del sistema provincial de salud que en este caso ya activamos a través de la farmacia del Hospital Central”, indicó.

De la misma forma Arrúa señaló que como los pensionados ya no pueden ir a comer en los lugares establecidos como hacían antes de la pandemia, ahora van a buscar la comida y las llevan a sus casas. “Como ya no pueden ir, hemos establecido la entrega de los productos en un horario que inicia alas 10 de la mañana, en el IPS tenemos pensionados que han sido ladrilleros entonces muchos de ellos están vulnerables desde el punto de vista material y para ellos lo que les da el IPS es la vida ya que además del beneficio que es una ayuda social, ellos llevan el desayuno, almuerzo, cena, bolsa de mercadería a fin de mes, remedios, pero lo más importante es la contención humana, esa interrelación que hay entre el encargado y el pensionado, el hecho de organizarlos en esta pandemia y que al no tener ciertos productos nosotros se lo proveamos, ya sea un termo, un envase para llevar el cocido con leche, comida en doble porción que es cena y si uno lo cuantifica en valor, es importante lo que están recibiendo desde el IPS en esas atenciones”.

En otro tramo de la nota, contó que al ser puesto como máxima autoridad del IPS, el gobernador Gildo Insfrán le pidió que se basara en que vivan mejor. “Un detalle que siempre cuento en los actos y demás, es que el Gobernador me decía que los adultos mayores se merecen lo mejor porque los peores momentos de Formosa lo han vivido ellos, antes no había beneficios, no había pensión, jubilación para el que trabajaba en el campo, no había comunicación de rutas, telefónicas, hospitales y sin embargo han luchado, hoy se merecen de nosotros un poquito de lo que ellos realmente merecerían no solo del Estado sino que de nuestra generación, me pidió atención exclusiva y que haga lo mejor posible para que ellos vivan mejor en el ámbito que me corresponde que es la franja de pensionados”, contó.

“Los que somos dirigentes políticos tenemos como sueño poder algún día ser honrados en una función pública donde se permita que podamos demostrar lo que somos y queremos hacer, en esas circunstancias como militante de tantos años siempre decía que si me tocaba algún día quería estar en el IPS porque es una institución muy noble que atiende con sinceridad, la gente agradece de corazón, he recibido abrazos, bendiciones de los adultos mayores por el hecho simplemente de hacer lo que tengo que hacer y eso es mejor que todos los reconocimientos porque viene del corazón”, destacó.

“Acá todo es servicio y atención humana, eso es lo que nos pidió el Gobernador y felizmente si sumamos las áreas estamos llevando adelante este proceso que es una de las patas esenciales del proyecto provincial que tiene que ver con el área del sentimiento, del corazón, de atender solidariamente a la gente”, acotó el funcionario provincial.

Aseveró en ese sentido que “los políticos tenemos que ser formadores de opiniones de lo que hacemos y debemos dar testimonio de vida para tener la autoridad de hacerlo, necesitamos que los políticos hablen, que sean interpelados porque es la forma en que la gente va a encontrar seguridad en quien lo representa, yo prefiero que la gente me vote por lo que piensan de mi y no por lo que repartí, la gente tiene que empezar a discernir y a buscar la forma de sus representantes que sean de forma clara, directa y con activa participación y testimonio”.

“A veces por ignorancia se malinterpretan acciones y no podemos focalizar y entender lo que de la política viene, pero si uno supiera y tuviera contenido, rápidamente va a entender porqué se hacen ciertas cosas, si el que habla lo hace con capacidad, con conocimiento de lo que dice”, opinó.

“Esta pandemia nos debe acercar, acá no hay radicales, peronistas, socialistas que se van a salvar de esto, uno depende del otro, si uno no se cuida lo perjudica al otro, hoy más que nunca no existe la plata, el color, existimos nosotros, debemos cuidarnos entre todos, en Formosa tenemos un Estado presente que está trabajando para garantizar primero que el coronavirus no entre y en el caso de que lo haga, hay una infraestructura maravillosa, la mejor de la Argentina y de Latinoamérica esperando para que los formoseños tengamos la seguridad de que vamos a salir airosos de este proceso que se da, la infraestructura no es resultado de la coyuntura, viene de muchos años, este proceso de infraestructura de salud de la provincia viene de un proyecto de años que hoy vamos a usufructuar con esta pandemia como podía ser con otra situación, así que debemos tener fe en la creencia de que Dios nos va a proteger y en la seguridad de que los seres humanos, los formoseños estamos dispuestos y preparados para defendernos. Debemos tener un mínimo de entendimiento mutuo, dejar de lado las diferencias que tenemos, debemos cuidarnos porque si lo hacemos vamos a salir airosos de esto”, finalizó.