Aseguran que descenso de casos de dengue y COVID-19 «es resultado del trabajo planificado»

La doctora Laura Filippini, subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel, se refirió al sostenido descenso de casos de dengue que se viene registrando, al igual que de COVID-19, marcando que ello es fruto de “un largo trabajo planificado” que se viene llevando adelante “desde las políticas públicas del Gobierno de Formosa”, en contraposición al resto del país, donde “los diagnósticos positivos aumentan día a día”.

“Lo que ahora se ve en los resultados es fruto de un largo trabajo planificado que se estuvo haciendo dentro de las políticas públicas de Gobierno”, enfatizó.

Y continuó: “no es producto de la casualidad. Hoy estamos en descenso con el número de casos tanto de COVID como de dengue, en contraposición al resto del país. Para nosotros es un gran orgullo porque es resultado de un gran esfuerzo”.

En ese sentido, recordó que “se trabajó no solamente en la parte de salud, sino que interinstitucionalmente con ayuda tanto de la Policía, educación y todas las otras instituciones que colaboran en lo que sea descacharrizado, fumigación y detección de casos”.

También, “se reforzaron todos los centros de salud con guardia permanente y toma de muestras”, al igual que “se habilitaron lugares estratégicos y toda aquella persona con síntomas puede consultar, se corrobora con el análisis correspondiente y después se van entregando todos los insumos, como repelentes y larvicidas”.

En paralelo, “se hace la fumigación en el domicilio, en las manzanas circundantes, efectuando lo que forma parte de la normativa de tratamiento para estos casos”.

“Todo eso hizo que hoy tengamos estos resultados”, subrayó la doctora Filippini, haciendo notar a su vez que “a diferencia del resto del país, no tenemos faltante de repelentes, ya que se hacen entregas gratuitas desde el Ministerio de Desarrollo Humano, al igual que los larvicidas”.

Además, puso en valor “el trabajo en los domicilios y la enseñanza al ciudadano de lo que es tener su vivienda limpia, así como los patios”.

No obstante, recalcó que “mientras que dure el calor, seguramente vamos a seguir teniendo mosquitos, así que la lucha debe continuar todo el año”.

“Debemos acostumbrarnos a tener estas costumbres de limpieza del domicilio, evitando juntar elementos que contengan agua, y en el caso de que los tengamos, hay que limpiarlos constantemente, y también usar repelente todo el año”, indicó.

“Y lo mismo para el COVID, porque va a empezar a cambiar el clima, vamos a empezar a tener días frescos, así que ante síntomas respiratorios tenemos que consultar y hacer el test para poder aislarnos en el caso de que demos positivo de coronavirus”, finalizó.