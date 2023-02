ATE pide un aumento salarial del 90% para todos los empleados estatales de Formosa

ATE presentó formalmente al gobierno provincial el pedido de aumento salarial del 90% para el presente año.

Justificaron que claro está que el salario de los trabajadores en general, y en particular el salario de los trabajadores del estado es el que más perdió en los últimos años frente al proceso inflacionario, que no deja de ser una forma de ajuste permanente que perjudica enormemente el poder adquisitivo y la calidad de vida de la clase trabajadora.

Seguidamente, desde el gremio que nuclea a los empleados estatales indicaron que el gobernador de Formosa, Dr. Gildo Insfrán «conoce la difícil situación social y económica que padecemos todos los trabajadores estatales provinciales y municipales».

«Según la Ley de Presupuesto Nacional la proyección inflacionaria para este año seria del 60%, numero ya cuestionado por fuentes propias y consultoras privadas, pero entendemos que se trata de un objetivo loable al que se intentaría llegar y ojalá así ocurriera», continúa la nota; sin embargo «para lograr la recuperación del salario formoseño primero necesitamos recuperar lo que perdimos el año pasado».

Ejemplificaron entones que: «en promedio, un trabajador formoseño que en el mes de febrero del 2022 cobraba un salario de $80.000 al finalizar ese año perdió un 27% del poder adquisitivo, al cual le debemos sumar que tenemos un 60% de proyección inflacionaria para este año, por lo tanto, para recuperar el salario es necesario el aumento solicitado».

«Solicitamos enfáticamente que en caso de que el aumento se dé en cuotas como viene ocurriendo, el cálculo de cada nuevo tramo de aumento se haga sobre el último salario abonado», insisten desde ATE.

Finalmente en caso de que el objetivo de reducir la inflacion para este año en un 60% no se logre, solicitan se otorgue otro incremento para complementar al primero y que tenga correlación con la inflación que en definitiva se produzca en total durante el 2023.

Relacionado