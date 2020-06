Autorizarán a los deportistas argentinos clasificados a los Juegos Olímpicos para que puedan volver a entrenar

Compartir

Los deportistas argentinos clasificados o en proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 serán autorizados a regresar a los entrenamientos. A pocas horas de que la nadadora Delfina Pignatiello manifestó la posibilidad de no asistir a los JJOO por la desventaja en la preparación, se exceptuará de la cuarentena a los atletas argentinos que accedieron al evento deportivo que se desarrollará en Japón.

La resolución será publicada entre la noche de este jueves y la mañana del viernes por el Ministerio de Turismo y Deportes, con el aval del Poder Ejecutivo Nacional. Se exceptuará a las disciplinas clasificadas a los Juegos y a aquellos deportistas que están realizando el proceso clasificatorio y poseen chances de acceder al certamen para que puedan volver a entrenar.

En el marco de un estricto protocolo, se dividirá a los atletas en tres grupos: aquellos que desarrollan deportes individuales, los que realizan deportes grupales o de equipo y los que necesitan viajar al exterior para entrenar.

En el caso de los individuales, que en su mayoría ya poseen protocolos de trabajo, prevención y cuidados que se desprendieron de las asociaciones pertinentes, se ajustarán detalles y se les otorgará un protocolo definitivo. Estos deportistas tendrán autorización para entrenar en su respectiva jurisdicción, por lo que no deberán trasladarse para poder llevar a cabo sus actividades.

Con los deportes grupales o de equipo, la intención es realizar un operativo para trasladar a los atletas a un lugar específico del país donde haya poca circulación comunitaria del virus o no haya casos confirmados de COVID-19 (Catamarca y Formosa no registran contagios, por ejemplo). Todo se realizará en instalaciones especialmente adecuadas ad-hoc.

Por último, el Ministerio de Transporte y Aerolíneas Argentinas diseñarán un operativo especial para poder trasladar a aquellos deportistas que necesiten viajar a otra nación para poder entrenar. Según pudo confirmar Doble Amarilla, la intención es facilitarles su llegada al punto de destino y puedan prepararse de acuerdo a sus necesidades específicas.