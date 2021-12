Axel habló por primera vez de las denuncias por abuso sexual y explicó por qué decidió callar

Compartir

En el marco de la presentación de su nuevo single “Solo por hoy”, el artista dio una entrevista y habló sobre el tema.

En 2019, el cantante de pop melódico Axel fue denunciado por abuso sexual simple y uno de esos casos fue archivado por falta de pruebas. Durante dos años, el cantante no emitió opinión alguna hasta este fin de semana. El músico se presentó el sábado en el programa Me gusta la tarde de Pilar Smith y Santiago Zeyen en Canal 26. Allí anunció su nuevo single Sólo por hoy y comentó sobre las causas judiciales.

“La verdad siempre sale a la luz”, aseguró luego de ser consultado por los casos conocidos hace dos años. Luego comentó que se siente muy fuerte para enfrentar la situación que calló durante meses para “no darle entidad”. “La paciencia es el don supremo, la ciencia de la paz. Creo que el tiempo siempre saca la verdad a la luz, así que estoy feliz”, sostuvo. El primer caso fue archivado por falta de pruebas y esa es la razón por la que se encuentra aun cantando y hablando en televisión, según sus propias palabras.

“Imaginate que después de dos años de esa granada que explotó en mi cara y que repercutió en mi equipo y mi familia la Justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí. Si no yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando y hablando con ustedes”, sentenció el artista durante la charla.

En octubre de 2019, Axel Patricio Fernando Witteveen –tal es su nombre completo– fue denunciado ante la Justicia de Catriel (Río Negro) por abuso sexual simple. Lo había denunciado una joven por un episodio que, según su testimonio, había tenido lugar en marzo de 2017 durante la visita del músico a dicha ciudad, con motivo de la Fiesta Nacional del Petróleo.

En diciembre, la causa fue archivada. Si bien los abogados de la víctima habían presentado “una lista de testigos” que avalaban su imputación, fue justamente la falta de testimonios la que hizo caer la causa, pese a que el abogado José D’Antona había declarado que “se contactaron cinco personas que podrían ir a declarar”. Pero además, los resultados de la pericia psicológica realizada a la presunta víctima no permitieron avalar su acusación. Axel no llegó a prestar declaración ante la Justicia; tampoco estaba obligado a hacerlo.

Luego de que la Justicia archivara la causa, el cantante reapareció en las redes sociales –en enero de este año– con un mensaje dedicado a su familia. “Ellos son lo mejor del 2019, la mejor manera de arrancar el 2020 y mi regalo de cumpleaños perfecto: mi familia. Juntos y más fortalecidos que nunca, porque por y para ellos todo, y porque su amor es mi motor de cada día”, escribió el cantante un día después de celebrar su cumpleaños número 43.

“Soy un tipo con la conciencia muy tranquila, sé quién soy, sé cómo me manejé toda mi vida. Jamás pero jamás le falté el respeto a nadie, al contrario, me manejo con mucha disciplina y con conducta. Y te repito: no solo en mi carrera, en toda mi vida”. fueron las palabras de Axel tras la acusación que se formo en las redes sociales tras su encuentro con Tini Stoessel.

La situación se produjo cuando ambos artistas fueron convocados para el show Único en Madrid. En un video subido a la web se puede notar muy tensa a Tini cuando Axel intenta abrazarla y ella se corre. Tras estas imágenes fueron miles los fanáticos que pensaron que algo había sucedido entre ellos, cuestión que la joven salió a desmentir.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

