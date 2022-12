Bahillo evaluó medidas por la sequía con ministros provinciales y la Mesa de Enlace

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, se reunió en Rosario con sus pares de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos, con quienes evaluó medidas de ayuda para los productores de las distintas actividades afectadas por la sequía.

Tras entrevistarse con los ministros provinciales, Bahillo también mantuvo un encuentro con los titulares de la Mesa de Enlace para dialogar acerca de las alternativas que explora el Gobierno, que serán finalmente decididas por el Ministerio de Economía.

Respecto a la reunión con sus pares provinciales, Bahillo calificó como «positivo» el encuentro y remarcó «el aporte de los ministros que conocen en profundidad los territorios afectados, para enriquecer las medidas que estamos trabajando desde la Secretaría de Agricultura con el objetivo de llevarles alivio a los productores», al explicar que las mismas incluyen un plan de asistencia para los productores tamberos, porcinos y avícolas, tanto para carne como la producción de huevos.

Tras finalizar el encuentro, Bahillo dijo que si bien «no hay anuncios», dialogará con el ministro de Economía, Sergio Massa, para evaluar los pasos que se darán en el corto plazo.

«Me llevo distintas opiniones e ideas, me lo pidió Sergio Massa y terminaremos definiendo medidas en algunos días», agregó.

En una rueda de prensa, Bahillo señaló que «hay un pedido firme de las autoridades provinciales y de la Mesa de Enlace para acelerar la declaración de emergencia, y poder prorrogar el pago del anticipo de Ganancias».

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires dijo que fue «una reunión de intercambio y de trabajo conjunto importante con el objetivo de llevar alivio a todos los productores afectados por la emergencia climática.

«Desde la provincia de Buenos Aires contamos con distintas líneas de financiamiento y aportes no reintegrables para paliar los efectos de esta sequía. Entendemos que la situación está afectando también a producciones como la porcina, aviar y lechería, y por eso se puso especial énfasis en delinear acciones enfocadas en esas actividades», agregó Rodríguez.

En la misma línea, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna, celebró que esta reunión «se haya hecho en el interior del país, con la presencia de los ministros de la región núcleo y de las entidades del campo» y puntualizó que «la situación de la sequía en Santa Fe es muy grave».

«Propusimos temas de acompañamiento financiero e impositivo, y que las soluciones lleguen rápido, porque el productor el problema lo tiene hoy. Tenemos mortandad de hacienda en el norte y una cosecha de trigo con pérdidas de casi un 50%. Además estamos en plena época de siembra y hoy está interrumpida porque no tenés humedad en el perfil. Es tan preocupante el presente como lo que pueda pasar en 2023 con el maíz, la leche, la carne, la producción porcina, avícola, entre otras», finalizó el dirigente santafesino.

A su turno, el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, señaló que «el apoyo tiene que ser rápido», al indicar que «en Córdoba la sequía es dispar, se ve en los rindes del trigo».

En la misma línea, el secretario de Agricultura de Entre Ríos, Lucio Amavet, calificó de manera positiva la reunión «porque pudimos venir a compartir nuestra visión del impacto que está teniendo la sequía y conversar sobre lo que deberían ser las líneas que ayuden a paliar la situación a los productores».

