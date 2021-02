Barby Silenzi reveló cuál fue el motivo del quiebre en la relación con El Polaco

Compartir

Barby Silenzi y Ezequiel López Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, se distanciaron y dejaron de vivir bajo el mismo techo. La ex participante del Bailando aseguró que la separación fue en buenos términos y que la convivencia obligada por la pandemia causó un enorme desgaste en la relación de pareja. Ellos mantienen un buen diálogo porque comparten la crianza de su hija Abril, de 8 meses.

“Fue largo, veníamos de un par de crisis, es un camino largo, no es que te separaste y ya está…”, aseguró la mediática en el ciclo Los Ángeles de la Mañana. “Vivimos un momento hermoso al principio, nos fuimos de vacaciones, el embarazo, pero la cuarentena nos afectó puntualmente para mal. Él está acostumbrado a ir y venir por los shows y de repente, estaba encerrado y rodeado por mujeres”, agregó la mamá de Elena y Abril.

Además, Barby señaló que tenían muchos choques en la convivencia diaria, sumado a los problemas que se generaban por tener una familia ensamblada. “Él tiene dos hijas con dos mujeres diferentes (Karina La Princesita y Valeria Aquino). Yo tengo mi hija con otro papá (Francisco Delgado)… Es muy difícil ensamblar todo, en el medio hay celos”.

Luego, aclaró que con Karina La Princesita, la mamá de Sol, siempre tuvo un excelente vínculo, sin embargo con Valeria Aquino, la mamá de Alma, nunca pudieron llevarse bien, más allá de que lo intentaron. “Ella (Valeria) es muy conflictiva. Él trata de llevarse bien porque tienen una nena”, señaló.

Durante la charla, Ángel de Brito le preguntó si las infidelidades del Polaco afectaron la relación. Apenas se distanciaron apareció una foto del cantante con otra mujer mientras estaba de gira. “Nos separamos el jueves que se fue de viaje a tocar, él ya se fue separado, obviamente que me dolió todo lo que pasó, pero no fue ese el motivo”.

Antes de que anunciaran la ruptura, se había filtrado un audio de Fede Bal invitándolo a una fiesta en su casa, con mujeres. “Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)… Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe. Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas. Traete malla, traete lo que quieras…”, decía el hijo de Carmen Barbieri en el mensaje que le mandó por WhatsApp.

“Tuvimos una pelea, fue un quiebre en la relación”, admitió Silenzi. “Yo no estaba ni enterada. Ahí nos peleamos y él supuso que estábamos separados. Se fue a la fiesta y volvió a la mañana. Él llego re bien y me dijo que se fue a lo de Fede, a una fiesta… No me dio explicación y se justificó que estábamos peleados. Ya venía la cosa tirante”, agregó en el ciclo de El Trece.

“¿Nunca te blanqueó las infidelidades?”, le preguntó De Brito. “A mí no me hizo cornuda. Estoy muy segura de eso”, le respondió Barby. Más allá de la separación, la bailarina reveló que todavía ambos sienten un profundo amor. “Siempre fuimos amigos. Todavía tenemos una relación buena, no vamos a pelearnos y dejarnos de hablar…. El amor no se termina de un día para el otro”.

Por último, afirmó que el cantante es un “papá muy presente” y destacó que mientras estuvo embarazada la acompañaba a realizarse todos los estudios. Incluso, lo diferenció de Francisco Delgado, el padre de su primera hija que vive en México: “Está presente, hace videollamadas, le pasa una cuota (alimentaria). Pero a lo que estamos viviendo en el país, no alcanza. Está judicializado”.

