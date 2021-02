LVA: San Juan será sede de cuartos y semis

Compartir

La Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV) anuncia que la ciudad de San Juan fue elegida como sede de la burbuja sanitaria en la que se desarrollarán las dos primeras instancias del Play Off de la Liga de Vóleibol Argentina 2020/2021, luego de la postulación de UPCN San Juan Vóley Club como club organizador de la fase de cuartos de final y semifinales en el mes de marzo.

La ventana en el calendario ACLAV de la temporada para la realización de esta burbuja va desde el martes 9 hasta el sábado 20 de marzo, pero las fechas definitivas de juego serán confirmadas el próximo miércoles 17 de febrero, fecha límite para que los clubes analicen las diferentes propuestas posibles de fixture y competencia.

Una vez determinadas las posiciones de la Fase Regular de la LVA, la cual llegará a su fin con la burbuja de vuelta que comenzará próximamente en Mar del Plata, el primer clasificado pasará directamente a semifinales, mientras que los equipos entre el segundo y el séptimo puesto jugarán tres series de cuartos de final para completar la siguiente instancia.

Estas dos etapas del Play Off se desarrollarán en series al mejor de tres partidos.

A raíz de la situación sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 que permanece en el país, y de la misma manera en que ACLAV ha trabajado hasta el momento con los diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales, la realización de la burbuja de Play Off será en el marco de los protocolos sanitarios vigentes.

