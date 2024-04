“No sé cuántos días voy a estar, ya que parecería que la alternancia ya no lo decide el pueblo formoseño”

El gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, inauguró este lunes 29 el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), en un acto desarrollado en la mañana en esa localidad del interior formoseño.

“Hoy es un día histórico”, manifestó el primer mandatario en el inicio de su discurso, al poner en relieve la importancia de la inauguración de esta obra, “pero no porque sea en Laguna Blanca o este sea mi pueblo”, sino porque “esto va a estar al servicio de todos”.

El flamante edificio cuenta con un sector académico con un aula magna, 8 aulas con capacidad para 330 estudiantes, laboratorios, sanitarios, entre otros espacios, como el administrativo y el de exteriores que permitirán el desarrollo de las actividades educativas en excelentes condiciones.

Expresó también que “antes debíamos ir a otras provincias a estudiar este tipo de carreras, hoy los jóvenes tienen esta posibilidad en su propia provincia” al dictarse allí la carrera de Medicina, a la cual “inclusive se que ingresaron de Formosa capital, Clorinda, como de otras regiones de la provincia, inclusive hay tres alumnos de la República del Paraguay y uno de Buenos Aires”.

Al tiempo que memoró esa casa de altos estudios había empezado en el 2011, teniendo a su primer coordinador en lo que fue el Instituto Universitario de Formosa (IUF), el ingeniero Miguel Alonso Torres. De la misma manera reconoció a la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) porque, según señaló, fue a través de ella que “se pudo tener la extensión, muchas gracias al ingeniero (Martín) Romano, que en aquel entonces era el rector; y también actual rector, el especialista Augusto Parmetler, porque cuando se formó la UPLaB nos cedieron las tres carreras que se venían dictando en el IUF que dependían de la UNaF”.

Calidad educativa

Acto seguido, el gobernador Insfrán valoró el moderno edificio habilitado, afirmando que “la obra de arte va a estar en la calidad de los que egresan de esta casa”, razón por la cual les pidió a quienes estarán al frente de las distintas cátedras, “esmerarse, formarse y tratar de transmitir los mejores valores y conocimientos a sus alumnos”.

De ese modo, “dentro de unos años podremos decir que la Universidad de Laguna Blanca está prácticamente a la altura de la Universidad de Buenos Aires (UBA) o la de Córdoba, que son las más antiguas”.

Asimismo, sobre el moderno equipamiento con el que cuenta el edificio, hizo notar que “todo eso no servirá para nada, si es que el profesor no le da el uso y el conocimiento correspondiente para transmitirles a sus alumnos”.

Modelo Formoseño

“De aquí tienen que salir profesionales imbuidos con el sentido del Modelo Formoseño”, instó seguidamente, realzando que en ese modelo “primero está el hombre de carne y hueso”, a quien se le debe brindar “una atención con amor y alegría”, de lo contrario, “cómo se puede sentir ese paciente, si ya llega aquí por algunas dolencias”, reflexionó.

Sobre ese mismo punto, señaló que como en la currícula figuraba la cátedra Atención Primaria de la Salud, esperaba que en ella “verdaderamente se enseñe como tiene que ser, porque allí está el 80% del problema”.

Precisó esto basado en su trayectoria, aunque algunos de la oposición “la quieren truncar”, cuando “he visto tantas cosas que verdaderamente molestan y lo se los digo de frente. Voy a poder decir a los cuatro vientos: en Formosa tenemos el mejor sistema de salud pública y también el mejor sistema de educación pública”, proclamó de manera muy sólida.

Y siguió diciendo que la inauguración del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPLaB se da en un contexto en el que “hace poco, el pasado 23 de abril, hubo una marcha multitudinaria en la Capital Federal, porque el presidente Javier Milei decidió recortar los presupuestos de las Universidades Nacionales”.

De la misma manera sentenció “aunque le duela al Presidente tengo que decirle desde, desde Laguna Blanca, que miente porque no tiene déficit cero ni mucho menos superávit”, esclareciendo que “el déficit cero es muy fácil de tener al no pagar la luz ni los demás servicios, entonces, me sobra el sueldo terriblemente y tengo superávit, que es lo que hizo Milei”.

Además de eso, el Gobierno nacional de La Libertad Avanza “cortó la obra pública, no envía los recursos para el FONID, que es para los docentes siendo que es un fondo que está garantizado por ley, a partir de lo que fue la lucha de la Carpa Blanca en el Gobierno de Carlos Menem por el financiamiento educativo, al igual que el ítem de Conectividad, que lo sacaron también”.

Y ante esto, “la provincia de Formosa hizo un gran esfuerzo para pagarle al personal docentes dichos rubros”, con recursos del Tesoro Provincial.

Unas 53 obras paralizadas

Seguidamente, Insfrán indicó que se calcula que en Formosa hay “53 obras públicas paralizadas que eran financiadas por el Gobierno nacional”, pero más allá de ese perjuicio, preguntó: “¿cuántos trabajadores quedan sin su ingreso, cuántas familias sin su sustento y lo que eso significa, independientemente de las viviendas que se estaban construyendo, las rutas que se estaban pavimentando, las plantas de agua potable, las cloacas?”, enumeró, lamentando las consecuencias negativas que esto significa en el empleo.

Pese a esto, ratificó su decisión de que “las obras públicas financiadas por el Gobierno provincial van a seguir haciéndose más lento, pero no vamos a detenernos, ya pasamos los cuatro años del Gobierno (de Mauricio Macri) ustedes lo saben y lo hicimos, así que ahora lo volveremos a hacer”.

“No sé cuántos días voy a estar, ya que parecería que la alternancia ya no lo decide el pueblo formoseño, sino tres personas”, en alusión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y la reciente disposición que dictara.

Sin embargo, pese a esto, “como siempre, con mucha fe y esperanza y por sobre todo con mucho amor hacia nuestro pueblo”, como también convencido de que “la educación, la ciencia y la tecnología son herramientas fundamentales para seguir construyendo nuestra provincia, con igualdad de oportunidades y equidad territorial”, concluyó.